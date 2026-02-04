|
Streda 4.2.2026
Denník - Správy
04. februára 2026
Šéf SOŠV Siekel verí v úspešné hry: Viacerí môžu prekvapiť
Slovensko vyslalo na XXV. zimné hry na severe Talianska dokopy 53 športovcov vrátane hokejistov, ktorí sú jediní zástupcovia kolektívnych športov.
Prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel verí, že slovenská výprava môže uspieť na hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo a zároveň potešiť a spojiť fanúšikov v krajine. Slovensko vyslalo na XXV. zimné hry na severe Talianska dokopy 53 športovcov vrátane hokejistov, ktorí sú jediní zástupcovia kolektívnych športov.
Okrem nich bude mať Slovensko zastúpenie aj v biatlone, boboch, krasokorčuľovaní, akrobatickom lyžovaní, behoch, skokoch na lyžiach, zjazdovom lyžovaní, sánkovaní, skialpinizme a v šortreku. „Naša výprava je počtom silná. Sú tam starší, skúsení športovci, rovnako ako mladí športovci. Pre niektorých pôjde o prvé vystúpenie na takejto scéne. Som presvedčený, že každý z nich vydá zo seba maximum a urobí všetko pre to, aby reprezentoval krajinu, svoj šport, sám seba, svoju rodinu, svoj tím. A my im budeme držať päste na to, aby ten výkon bol naozaj taký, aby boli z neho spokojní aj oni a samozrejme my ako fanúšikovia športu,“ zaželal si Siekel.
Väčšina športovcov v slovenskej výprave nepatrí k favoritom na zisk cenných kovov. Hokejisti síce obhajujú bronz, no pred štyrmi rokmi na hrách v Pekingu nefigurovali hráči z NHL. Lyžiarka Petra Vlhová na posledných ZOH vybojovala zlato v slalome, no po zranení kolena nepretekala viac ako dva roky. Nedávno dostala od lekárov povolenie na plnú lyžiarsku záťaž. Finálne rozhodnutie o tom, či bude pod piatimi kruhmi obhajovať zlato, urobí 48 hodín pred štartom slalomu. „Ambície zodpovedajú celkovému postaveniu slovenských športovcov vo svetových rebríčkoch. Takže my si nemôžeme zakývať oči a vravieť, že táto výprava je plná favoritov a ideme si po medailovú žatvu,“ zdôraznil šéf SOŠV. „Na druhej strane, vždy hovorím, že každé športové zápolenie, každá športová súťaž sa začína za stavu 0:0. V konkrétny deň rozhodne 100% pripravenosť športovca, zdravie a potom aj trošku športového šťastia. Nebudem hovoriť o tom, koľko medailí prinesieme, ale tak, ako sa nám v predchádzajúcich výpravách stalo, že niektorí športovci dokázali prekvapiť, tak pevne verím, že srdce toho športového fanúšika potešíme a že sa nám podarí priniesť aj dobré umiestnenia,“ uviedol.
Siekel priznal, že vedenie výboru má na papieri aj konkrétne čísla, podľa ktorých vyhodnotí hry za úspešné či neúspešné, ale tie nezverejní: „Sú interné, ja si ich nechávam v srdci. Ak sa mi podarí sa z nich tešiť, tak to bude na mne určite aj vidno. Ale športovec, ktorý na konci pretekov povie: ´Naozaj som vydal zo seba maximum a toto je to umiestnenie, na ktoré som dnes mal a tí súperi boli lepší´, si u mňa zasluhuje úplne rovnakú úctu, rešpekt ako športovec, ktorý vyhrá a donesie aj medailu. Hodnotenie si ponecháme až na záver, keď sa výprava vráti.“
Hlavným mottom slovenskej výpravy je držať spolu a Siekel verí, že toto heslo si osvoja aj fanúšikovia: „Pretože je to naozaj niečo, čo môže Slovensku vyslať jasný signál, že prostredníctvom športu sa vieme spojiť za dobrú vec. Myslím si, že fandiť našim športovcom počas hier, ale aj po nich na každom športovom podujatí, je niečo, čo nás naozaj dokáže spojiť. O tom sme sa už viackrát presvedčili a verím, že aj po ZOH budeme mať schopnosť držať spolu.“
Siekel je rád, že na ZOH sa, i keď cez kvalifikáciu, prebojovali hokejisti ako jediní zástupcovia kolektívneho športu, ktorý absentoval v slovenských výpravách na posledných letných hrách. „Svedčí to o tom, že ambícia dostať kolektívny šport na letné OH do Los Angeles je oprávnená. Myslím si, že nám to výrazne pomôže naplniť aj ten ukazovateľ veľkosti výpravy. Teším sa, že máme slovenských hokejistov na ZOH, hokej je veľmi populárny šport. Náš tím možno nebude patriť medzi favoritov, ale môže to byť prekvapenie turnaja. Častokrát sa stalo, že lavička naplnená najlepšími hráčmi z NHL nepodala také výkony ako dokázal tímový duch a správne nastavená chémia v kabíne. Takže budem sa tešiť, že môžu veľmi dobre prekvapiť,“ povedal.
Zároveň ho potešilo, že viacerí mladí pretekári sa kvalifikovali na hry v niektorých športoch, ktoré nie sú pre Slovensko tradičné. „Pri skialpinistoch vidím, že umiestnenie, ktoré by mohli mať v konečnej výsledkovej listine, by mohol byť pre nás zaujímavé. V mladých športovcoch sa spája dravosť alebo športová drzosť k tomu, že chcú ukázať favoritom a stáliciam, že s nimi treba počítať. Teším sa na vystúpenie Adama Hagaru, to bude takisto úžasný športový zážitok. Vracajú sa naši skokani, čo je pre mňa veľmi príjemné prekvapenie, že takýto šport v týchto podmienkach sa dokázal nominovať na ZOH. Takže tých športových zážitkov bude určite viac,“ dodal.
