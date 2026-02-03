Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Šport

03. februára 2026

03. februára 2026

SKVELÁ ŽILINA: V šestnásťfinále mládežníckej LM zdolala Liverpool 2:1



Vypredaný žilinský štadión privítal svojich mladých hráčov mohutným aplauzom.



Zdieľať
SKVELÁ ŽILINA: V šestnásťfinále mládežníckej LM zdolala Liverpool 2:1

Futbalisti MŠK Žilina postúpili do osemfinále mládežníckej Ligy majstrov. V šestnásťfinále zdolali na domácej pôde FC Liverpool 2:1.

Vypredaný žilinský štadión privítal svojich mladých hráčov mohutným aplauzom, no už v 4. minúte divákov schladil Morrison, ktorý prenikol do šestnástky MŠK po pravej strane a krížnou strelou otvoril skóre zápasu. Žilinčania sa zakrátko otriasli a herne sa súperovi bez problémov minimálne vyrovnali. Tlak mladíkov spod Dubňa gradoval v druhej polovici polčasu, zaslúžená odmena prišla v 36. minúte, kedy presný volej Fabiana Bzdyla zapadol do Misciurovej siete.

Druhý polčas otvorili šancou hostia, krížna strela v podaní Kone-Doherty poriadne vystrašila štadión. Žilinčania sa opäť dostávali postupne do tempa, v 55. minúte krížna strela aktívneho Kóšu opečiatkovala ľavú žrď bránky hostí a následná strela Bzdyla skončila v náruči Misciura. Veľká chvíľa Františka Kóšu však prišla v 65. minúte, kedy sa žilinský ofenzívny klenot predral cez dvojicu stopérov Liverpoolu a sám zoči-voči brankárovi nezaváhal. Hostia následne otvorili hru, ale cez organizovanú žilinskú obranu sa nedokázali presadiť. Mladí Žilinčania sa tak po heroickom výkone tešili z výhry 2:1 a postupu medzi 16 najlepších tímov starého kontinentu.

šestnásťfinále mládežníckej Ligy majstrov:

MŠK Žilina - FC Liverpool 2:1 (1:1).

Góly: 36. Bzdyl, 65. Kóša - 4. Morrison. ŽK: Murray-Holme, Esdaille (obaja FCL). Rozhodovali: Redder - Yurdakul, Risum (všetci DEN). 10572 divákov.

Zostavy:

MŠK Žilina:

Jokl - Pališčák, Pavlík, Okál (C) - Bortoli, Bzdyl, Václavek (79. Barčík), Staník - Baleja, Gučík (74. D. Kmeť), Kóša (90+1. Pecsuk).

FC Liverpool:

Misciur - Ayman, Airoboma (70. Cisse), Nallo (C) (85. Clarke), Esdaille - Murray-Holme (66. Abe), Upton - Kone-Doherty, Sonni-Lambie, Morrison - Wright.

hlasy po zápase:

Michal Kijačik, tréner MŠK Žilina: „Sú to neskutočné pocity, ktoré vám prinesie iba futbal. Myslím, že dnes sme si víťazstvo zaslúžili. Zaslúžila si ho celá Žilina i klub. Toto je vizitka slovenského futbalu a dôkaz toho, že aj na Slovensku rastú výborní hráči. Teší ma, že sme dokázali zareagovať na rýchly gól súpera. Tlak, ktorý sme si vytvorilo od 20. minúty, svedčí o tom, že naši hráči majú veľkú kvalitu."

František Kóša, útočník Žiliny a strelec víťazného gólu: „Celkovo sme si to dnes užili. Víťazstvo je dielo celého kolektívu. Zápas sme nezačali dobre, ale postupne sme sa dostali do tempa. Pomohli nám k tomu aj fanúšikovia, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Na konci zápasu slávila úspech naša tímovosť."


