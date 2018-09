Šéf SPÖ a exkancelár Kern sa bude uchádzať o kreslo v europarlamente

Na snímke rakúsky kancelár a líder rakúskych sociálnych demokratov (SPÖ) Christian Kern. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 18. septembra (TASR) - Šéf Sociálnodemokratickej strany Rakúska (SPÖ) Christian Kern sa v budúcoročných voľbách do Európskeho parlamentu (EP) bude uchádzať o kreslo europoslanca. V utorok to oznámil samotný Kern.Bývalý rakúsky kancelár a súčasný opozičný líder takisto oznámil, že najneskôr po voľbách do europarlamentu v máji 2019 odstúpi z funkcie predsedu SPÖ.Eurovoľby, povedal Kern novinárom. Poukázal pritom na pravicových lídrov v Maďarsku, Poľsku i vo vlastnej krajine.Kern sa stal predsedom strany a rakúskym kancelárom v máji 2016 a ako šéf vlády pracoval do vlaňajšieho decembra, keď ho vo voľbách porazil mladý konzervatívny líder Sebastian Kurz z Rakúskej ľudovej strany (ÖVP), pripomenula tlačová agentúra DPA.Kurz vytvoril po voľbách koalíciu s krajne pravicovou Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ) - tá sa zameriava na zastavenie migrácie a na tvrdé opatrenia voči migrantom, ktorí vyznávajú tradicionalistickú a fundamentalistickú podobu islamu.Kern, ktorý predstavuje liberálne krídlo SPÖ, vedie mocenský zápas so sociálnymi demokratmi, ktorí sú zástancami prísnej prisťahovaleckej politiky a v budúcnosti nevylučujú spoluprácu s FPÖ.Podľa prieskumu zverejneného cez víkend má SPÖ podporu 28 percent rakúskych voličov, pričom za ÖVP kancelára Kurza zaostáva o šesť percentuálnych bodov.Krajne pravicová, vládna FPÖ má v súčasnosti podporu 25 percent voličov.