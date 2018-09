Vlakovú dopravu medzi Galantou a Šaľou po požiari rušňa obnovili

Ilustračná snímka. Foto: TASR - KR HaZZ Bratislava Foto: TASR - KR HaZZ Bratislava

Bratislava 18. septembra (TASR) - Vlaková doprava v úseku Galanta - Šaľa by už mala byť čiastočne obnovená, a to na druhej traťovej koľaji. Prerušená bola po podvečernom požiari rušňa a jedného z vagónov regionálneho expresu (REX), ktorý smeroval z Bratislavy do Nových Zámkov. Pre TASR to uviedol hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.priblížil Kováč. Náhradnou autobusovou dopravou boli prevážaní cestujúci z osobných vlakov, ktorí v danom úseku uviazli.Vlaková doprava v úseku Galanta - Šaľa bola prerušená od 18.40 h. Dôvodom bol požiar starého rušňa z roku 1968 a jedného z vagónov. Doprava zatiaľ úplne obnovená nie je, keďže pri požiari došlo aj k prehoreniu troleja.