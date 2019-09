Šéf spoločnosti Boeing by chcel obnoviť prevádzku lietadiel 737 MAX

Lietadlá nového modelu Boeing 737 MAX, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 11. septembra (TASR) - Šéf spoločnosti Boeing Dennis Muilenburg v stredu oznámil, že príslušné úrady by mohli povoliť postupný návrat lietadiel typu Boeing 737 MAX do prevádzky a mohlo by sa tak stať ešte v roku 2019. Informovala o tom agentúra AFP.Muilenburg o možnosti postupného návratu lietadiel 737 MAX do prevádzky hovoril na konferencii investorov v Kalifornii.Lietadlá 737 MAX boli po celom svete stiahnuté z prevádzky v marci tohto roka v reakcii na dve tragické nehody stroja tohto typu v priebehu necelých päť mesiacov.Koncom októbra 2018 sa do Jávskeho mora zrútilo lietadlo 737 MAX indonézskych aerolínií Lion Air so 189 ľuďmi na palube. Začiatkom marca 2019 havarovalo lietadlo spoločnosti Etiopian Airlines so 157 cestujúcimi krátko po vzlete z letiska v Addis Abebe. Nehody nikto neprežil.Obidve lietadlá sa zrútili za podobných okolností a na príčine mal byť systém známy ako MCAS určený na vyrovnávanie stroja počas letu. Boeing odvtedy prišiel s upravenou verziou tohto softvéru a lietadlá 737 MAX sa zrejme budú môcť vrátiť na oblohu po jeho schválení príslušnými úradmi.