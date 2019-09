V Barcelone sa zišlo 600 tisíc podporovateľov nezávislosti Katalánska

Demonštranti držia katalánske vlajky a svetlice počas osláv Národného dňa Katalánska v Barcelone 11. septembra 2019. Katalánci si pri príležitosti pádu Barcelony do rúk španielskych síl v roku 1714 pripomínajú svoj národný deň, známy ako "Diada". Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 11. septembra (TASR) - Okolo 600.000 ľudí, ktorí podporujú odtrhnutie Katalánska od zvyšku Španielska, sa v stredu zhromaždilo v Barcelone, aby oslávilo katalánsky národný deň Diada. Už o niekoľko týždňov, tento alebo na budúci mesiac, sa s napätím očakáva verdikt v súdnom procese proti 12 lídrom separatistického hnutia. Informácie priniesli agentúry AFP a AP.Počet účastníkov bol v stredu výrazne nižší než počas masového zhromaždenia v roku 2018, na ktoré prišiel asi milión ľudí.Podporovatelia osamostatnenia Katalánska od Španielska sa teraz zišli na veľkom námestí v katalánskej metropole Barcelona a prúdili tam zo všetkých častí tohto bohatého regiónu. Mnohí niesli vlajky alebo mali oblečené tričká, ktorými prejavovali podporu katalánskej nezávislosti.Sviatok Diada 11. septembra sa koná pri príležitosti pádu Barcelony do rúk španielskych síl vo vojne v roku 1714. Od roku 2012 sa stal aj dátumom, keď sa organizujú obrovské zhromaždenia sympatizantov katalánskej nezávislosti.Prieskumy verejnej mienky a väčšina výsledkov nedávnych volieb ukazujú, že 7,5 milióna obyvateľov Katalánska je zhruba rovnako rozdelených na zástancov a odporcov odtrhnutia regiónu od zvyšku Španielska.Úradujúci španielsky premiér Pedro Sánchez, ktorý sa od svojho vlaňajšieho nástupu do úradu snaží zmierniť napätie s Katalánskom, na Twitteri napísal:Tohtoročné zhromaždenie sa koná v čase, keď 12 katalánskych vodcov nevydareného pokusu o odtrhnutie regiónu od Madridu z roku 2017 čaká na verdikt najvyššieho súdu týkajúci sa viacerých obvinení, vrátane obvinenia zo vzbury. Lídrom hrozí v prípade usvedčenia niekoľko rokov väzenia a tvrdé tresty zrejme vyvolajú protesty katalánskej verejnosti.Politické strany podporujúce nezávislosť Katalánska sa ešte musia dohodnúť, ako zareagujú, ak najvyšší súd vydá nad obžalovanými lídrami verdikt "vinní". Za toto váhanie ich kritizujú radoví členovia a sympatizanti popredných separatistických zoskupení.Predseda regionálnej katalánskej vlády Quim Torra tvrdí, že verdikt potvrdzujúci vinu bude znamenať ďalšiu príležitosť na presadenie nezávislosti, hoci nekonkretizoval, aké kroky by chcel v tomto smere podniknúť.Ďalší separatistickí politici majú názor, že najlepším krokom je vyhlásiť regionálne voľby a pokúsiť sa tak zvýšiť zastúpenie stúpencov nezávislosti v katalánskom parlamente. Chceli by sa tiež sústrediť sa na získanie podpory nadpolovičnej väčšiny Kataláncov.Niektorí aktivisti však obviňujú všetkých svojich politických lídrov, že nepodnikajú konkrétne kroky na dosiahnutie tohto cieľa. Radikálni aktivisti vyjadrili svoj hnev aj hádzaním odpadkov a exkrementov na sídla separatistických strán.