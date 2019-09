Šéf ÚDZS: Na budúci rok na jar by som z funkcie odišiel sám

Na snímke Tomáš Haško. (archívne foto) Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 9. septembra (TASR) – Predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Tomáš Haško by na jar budúceho roka odišiel zo svojej funkcie sám. Povedal to v pondelok po mimoriadnom Výbore Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo. Poslanci za prítomnosti Haška aj ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej (nominantka Smeru-SD) sa na ňom zaoberali výberovým konaním na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZSS).povedal Haško novinárom. Rovnako zdôraznil, že trvá na tom, že súťaž bola pripravená dobre a členovia komisie boli vybraní, ako najlepšie vedel.komentoval.Šéfka rezortu zdravotníctva po pondelkovom výbore povedala, že v oblasti výberového konania u nej stále pretrvávajú pochybnosti. Počas minulého týždňa uviedla, že pokiaľ jej Haško nebude dostatočne vedieť zodpovedať jej otázky, jeho odvolanie zváži.Haško v pondelok uviedol, že členov výberovej komisie nezbaví mlčanlivosti, a rovnako, že nezverejní projekty uchádzačov, pretože podľa jeho slov môže ísť o obchodné tajomstvo. Akooznačil to, keby do výberovej komisie vymenoval zástupcov komory záchranárov.Haško bol do úradu vymenovaný vládou, šéfom ÚDZS je od mája 2016. Vyštudovaný lekár pôsobil v minulosti ako riaditeľ Polikliniky Ružinov Bratislava aj Národného onkologického ústavu Bratislava.Šéfka rezortu zdravotníctva povedala, že Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR dalo v pondelok podnet na Generálnu prokuratúru SR v oblasti prešetrenia tohto prípadu. Tiež dodala, že ju ako občana "vyrušujú" pochybnosti okolo výberového konania. Tender na poskytovanie záchranárskych služieb za 800 miliónov eur na šesť rokov však podľa jej slov legislatívne zopakovať nejde. Rovnako uviedla, že jez toho, ako dokáže firma LSE, ktorá dostala najviac licencií, zabezpečiť službu, keďže má vo verejnom registri podľa poslankyne Jany Cigánikovej (SaS) do 30 zamestnancov. Podľa opozičnej poslankyne by pri súčasných 30 licenciách mala mať spoločnosť približne 270 zamestnancov.Predseda parlamentného výboru Štefan Zelník (SNS) chce poslanecký prieskum z toho dôvodu, že okolnosti a rovnako aj konkrétnosti prípadu poslancom zverejniť nemôže. Poslanecký prieskum v pondelok pred začiatkom výboru žiadali aj opozičné SaS a OĽaNO. Poslanci zdravotníckeho výboru budú od ÚDZS v rámci prieskumu požadovať sprístupnenie všetkých dokumentov, ktoré súvisia s výberovým konaním, a tiež sa budú dožadovať zbavenia mlčanlivosti členov komisie.Dôvodom pochybností okolo tendra sú informácie denníka Sme o prepojeniach členov výberovej komisie na najúspešnejšiu firmu v tendri. Súčasný majiteľ víťaznej firmy LSE - Life Star Emergency Miroslav Micski v minulosti podnikal s jedným z členov komisie, bývalým štátnym tajomníkom ministerstva zdravotníctva Máriom Miklošim. V päťčlennej komisii mali sedieť aj dvaja jeho bývalí kolegovia z ministerstva - šéf informatiky Peter Salon a šéfka právneho oddelenia Marianna Kozmannová. Oboch malo ministerstvo upozorniť na konflikt záujmov.