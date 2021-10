Šéf ÚLK Kozák víta politickú vôľu zmeniť legislatívu, ktorá by voči chuligánom zakročila prísnejšie

Všetko zlé je na niečo dobré

Zápas trval len štrnásť minút

27.10.2021 (Webnoviny.sk) - V Národnej rade Slovenskej republiky je politická vôľa meniť futbalovú legislatívu, aby sa neopakovali pochmúrne scény fanúšikovských bitiek z nedávneho derby FC Spartak Trnava Prezident Únie ligových klubov (ÚLK) Ivan Kozák je optimista po rokovaní Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport . Už v stredu zasadne pracovná skupina, ktorá sa bude zaoberať touto tematikou."Udalosti z derby sa nedajú vrátiť späť. Dá sa z nich ale poučiť a naštartovať zmeny, po ktorých voláme my, kluby, ale v prvom rade drvivá väčšina verejnosti. Slušní fanúšikovia chcú ísť na futbal a podporiť svoj obľúbený klub. Je dôležité odsúdiť agresívne správanie niektorých fanúšikov na nedávnom derby Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava, no ešte dôležitejšie je prijať riešenia, aby sa to už nikdy nezopakovalo," uviedol Ivan Kozák v tlačovej správe Únie ligových klubov a ďalej pokračoval:"Je politická vôľa meniť legislatívu a to je pozitívna správa. Vítame to. Dlhodobo sa snažíme o naštartovanie podobnej diskusie. Udalosti z predchádzajúceho víkendu nikoho netešia a boli by sme radi, ak by sa nikdy nestali. Zdá sa však, že všetko zlé je na niečo dobré. Ľady sa pohli a my to veľmi oceňujeme. Ak budeme tvrdo trestať vinníkov, ktorí páchajú zverstvá, aké sme mohli vidieť počas derby, k zmene príde. Najdôležitejšia je prevencia. Takíto tiežfanúšikovia by sa na futbal nemali nikdy dostať. Vieme, že je to beh na dlhú trať, ale sme športovci a máme solídnu kondičku. Verím, že podobne nastavení sú všetci."Očakávané derby v rámci 11. kola Fortuna ligy medzi Trnavou a Slovanom predčasne ukončili výtržnosti fanúšikov. Na trnavskom Štadióne Antona Malatinského sa hralo iba 14 minút. Nasledovala hromadná bitka fanúšikov oboch táborov, ktorá sa odohrala priamo na trávniku. Bitke predchádzali vzájomné provokácie a hádzanie delobuchov v hľadisku.Hlavný rozhodca Filip Glova najprv zápas iba prerušil a odvolal hráčov do šatní. Po približne 40 minútach vyšiel späť na ihrisko a definitívne ukončil zápas, ktorý bol označený ako rizikový. Neskôr ÚLK ako riadiaci orgán najvyššej slovenskej futbalovej súťaže rozhodla o kontumácii zápasu v prospech hostí z Bratislavy, keďže zlyhala organizátorská služba domácich.