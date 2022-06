Šéf ÚVO sa chce obrátiť na hlavu štátu pre zmeny v obstarávaní nájomných bytov

23.6.2022 (Webnoviny.sk) -„Za predpokladu, že poslanci sa nevysporiadali s pripomienkami, s ktorými súhlasila napríklad aj Legislatívna rada vlády SR, a ich odignorovali, tak sa obrátim na pani prezidentku, aby zákon nepodpísala," povedal Hlivák vo štvrtok na brífingu počas konferencie o korupcii v eurofondoch.Mestá a obce by podľa prijatej spornej novely na návrh opozičného poslanca Jozefa Šimka (kandidoval za stranu Kotlebovci-ĽSNS ) nemuseli zaplatiť pokutu za porušenie pravidiel pri obstarávaní nájomných bytov. Schválenie zmien umožnili poslanci hnutia Sme rodina, ktorí hlasovali spolu s opozíciou.„Úrad pre verejné obstarávanie sa v rámci legislatívneho procesu k tejto téme jasne vyjadril, kedy sme poukázali na to, že predložený poslanecký návrh je v rozpore s právom Európskej únie a v rozpore s princípmi právneho štátu," uviedol Hlivák. Vo štvrtok ráno si podľa jeho slov zisťoval v parlamente schválené znenie novely, ale zverejnené má byť do troch dní.„Ak sa štát rozhodne legislatívou amnestovať porušenie zákona, v žiadnom prípade nepovažujem za správnu cestu nielen z pohľadu morálneho, ale aj z pohľadu princípov právneho štátu," dodal predseda ÚVO. Chce si počkať na finálne znenie schváleného zákona a podľa toho zvolí ďalší postup. Pokuty udelené obciam na základe právoplatných rozhodnutí v súvislosti s obstarávaním nájomných bytov sú zverejnené na portáli úradu.