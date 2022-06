Hasiči upozorňujú na požiare spôsobené sviečkami, vydali aj odporúčania

Hlavným iniciátorom vzniku požiaru je podľa hasičov sviečka. Ako ďalej uviedlo oddelenie komunikačných a vnútorných záležitostí Hasičského a záchranárskeho zboru (HaZZ), v budovách pre trvalé bývanie sa počet takýchto požiarov vyšplhá v priemere na 45 ročne.

Od roku 2000 do roku 2021 (vrátane) zaznamenali hasiči viac ako tisíc takýchto požiarov, ktoré neprežilo 70 osôb a 214 sa zranilo.

Vyplýva to z každoročnej štatistiky požiarovosti, ktorú vytvára Hasičský a záchranný zbor . každoročne vytvára štatistiky požiarovosti, kde je hlavným iniciátorom vzniku požiaru práve sviečka.

Požiarov ubúda, zvyšujú sa škody

Umiestnenie sviečky

„S najvyšším počtom požiarov spôsobených sviečkami sa hasiči pasovali v roku 2006, kedy ich vzniklo až 62. Hoci ich je posledné roky o niečo menej, výška škôd narastá. Minulý rok sme zaznamenali škody vyššie ako 467-tisíc eur," poznamenal prezident hasičov Pavol Mikulášek Hasiči pri manipulácii s otvoreným ohňom v domácnostiach odporúčajú ukladať sviečky na nehorľavé povrchy a umiestniť ich tak, aby sa nemohli prevrátiť.Zároveň by sa sviečka mala umiestniť, čo najďalej od horľavých materiálov ako sú záclony, nábytok, tapety, dekorácie či vianočný stromček. Tiež by mali byť držané v bezpečnej vzdialenosti od detí a zvierat a nikdy by nemali horieť bez dozoru, najmä pri opustení bytu či domu.V prípade vzniku požiaru by mali občania ihneď volať hasičov na čísle 150 alebo 112. HaZZ doplnil, že menší oheň môžu skúsiť uhasiť hasiacim prístrojom alebo iným vhodným spôsobom, napríklad mokrou utierkou, uterákom. Nikdy by sa však nemali vystaviť priveľkému riziku.