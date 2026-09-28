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28. septembra 2026

Šéf Vodohospodárskej výstavby Molda mení plány, o starostovské kreslo Smoleníc nezabojuje


Tagy: kandidátna listina Komunálne voľby Minister životného prostredia

Nezávislí kandidáti potrebovali v Smoleniciach vyzbierať na kandidatúru najmenej 200 podpisov. Generálny riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska ...



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peter molda 676x427 28.9.2026 (SITA.sk) - Nezávislí kandidáti potrebovali v Smoleniciach vyzbierať na kandidatúru najmenej 200 podpisov.


Generálny riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Peter Molda vyzbieral dostatok podpisov na to, aby sa mohol uchádzať o post starostu Smoleníc, kandidátnu listinu napokon v určenom termíne nepodal. Nezávislí kandidáti potrebovali v Smoleniciach vyzbierať na kandidatúru najmenej 200 podpisov.

„Modernizácia elektrárne v Gabčíkove, práca na tom, aby sa v Žiari nad Hronom opäť vyrábal hliník, príprava prečerpávacej elektrárne Malinec–Látky a ďalšie projekty si vyžadujú moju plnú pozornosť. Aj vďaka spolupráci s ministrom Tomášom Tarabom ich môžeme posúvať dopredu,“ uviedol blízky spolupracovník ministra životného prostredia.

Dodal, že sú to záväzky, od ktorých teraz nechce odísť. Vodnú elektráreň Gabčíkovo čaká rozsiahla modernizácia, počas ktorej postupne vymenia všetkých osem Kaplanových turbín a súvisiace technologické zariadenia. Ide o projekt za približne 465,5 milióna eur bez DPH. Molda bol jedným zo zakladateľov politického subjektu Život – Národná strana, v ktorej bol Taraba do polovice roka 2023 predsedom. V parlamentných voľbách v roku 2023 boli obaja na kandidátnej listine SNS.


V Smoleniciach Molda nekandiduje ani na miesto poslanca. O kreslo starostu v Smoleniciach sa uchádza Radoslav Horník (Smer-SD, Hlas-SD, SNS, Republika), Jakub Kumančík (NEKA) a Svetlana Petrovičová (NEKA).




Zdroj: SITA.sk - Šéf Vodohospodárskej výstavby Molda mení plány, o starostovské kreslo Smoleníc nezabojuje © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: kandidátna listina Komunálne voľby Minister životného prostredia
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