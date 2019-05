Šéf Volkswagenu sa vyjadril k energetickej politike spolkovej vlády

Na archívnej snímke šéf značky Volkswagen (VW) Herbert Diess. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Wolfsburg 31. mája (TASR) – Šéf Volkswagenu (VW) Herbert Diess silno kritizoval energetickú politiku spolkovej vlády. Skončenie spaľovania uhlia na výrobu elektriny stanovené na rok 2038 pokladá za veľmi oneskorené. Súčasne vyjadril názor, že najprv by sa malo skončiť so spaľovaním uhlia a až potom by sa mali odpájať od siete jadrové elektrárne. Podľa Diessa by to bol správny prístup Nemecka k ochrane klímy. Šéf VW to uviedol v rozhovore pre noviny Tagesspiegel.uviedol Diess.Podľa šéfa VW sú priority stanovené v zlom poradí. Podľa neho sa dajú ciele v ochrane klímy vo svete dosiahnuť predovšetkým vtedy, keď na planéte obmedzíme čo najviac spaľovanie uhlia. Avšak teraz sa buduje 500 tepelných elektrární a rovnaký počet sa ich ešte plánuje postaviť. Spolková vláda však podporuje ťažbu uhlia daňovým zvýhodnením.V súvislosti s výsledkami volieb do Európskeho parlamentu Diess povedal, že ekológia zohráva čoraz väčšiu úlohu. To je pre Volkswagen mimoriadne dôležité. Výsledok volieb potvrdil stratégiu jeho spoločnosti zameranú na budúcnosť výroby vozidiel na elektrický pohon.