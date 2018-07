Šéfa Frontexu znepokojuje prílev migrantov cez Španielsko

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 7. júla (TASR) - Riaditeľ Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) Fabrice Leggeri varoval pred vznikom novej hlavnej trasy pre migrantov, ktorí sa snažia dostať z Afriky do Európy. Tá by podľa neho mohla viesť cez Španielsko, informovala v sobotu agentúra DPA.vyjadril sa Leggeri pre nemecký nedeľník Welt am Sonntag. Upozornil, že počas júna bolo v západnej časti Stredozemného mora zaznamenaných približne 6000 ilegálnych prechodov z Afriky do Španielska.konštatoval šéf Frontexu.Približne polovicu ľudí, ktorí využívajú v súčasnosti danú trasu, tvoria Maročania, zvyšní pochádzajú zo západnej Afriky.Leggeri sa vyslovil za napredovanie v plánoch na zriadenie medzinárodných záchytných centier v Afrike, aby už nikto nemohol predpokladať, že ho po záchrane na mori vezmú do Európy.povedal na margo prevádzačstva.Účastníci minulotýždňového summitu EÚ sa pod vplyvom vládnej krízy v Nemecku dohodli na sprísnení azylovej politiky, čoho súčasťou je i možnosť umiestňovať migrantov zachránených na mori do ústredných zberných táborov na európskej pôde. Zriadenie podobných táborov sa zvažuje i v Afrike. Ďalším plánovaným opatrením je zvýšenie ochrany vonkajších hraníc EÚ, spojené s posilnením Frontexu do roku 2020.