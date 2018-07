V Iráne popravili osem ľudí za vlaňajšie útoky Islamského štátu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán 7. júla (TASR) - V Iráne popravili osem ľudí v súvislosti s vlaňajšími útokmi v Teheráne, ku ktorým sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát (IS). Informovala o tom v sobotu agentúra AP odvolaním sa na tamojšie úrady a médiá, ktoré ale neuviedli, kedy boli popravy obesením vykonané.Rozsudky smrti vyniesol súd ešte v máji. Predseda teheránskeho revolučného súdu Músa Ghazanfarabádí vtedy oznámil, že dotyčné osoby boli uznané za vinné z pomáhania piatim militantom, ktorí 7. júna 2017 podnikli útoky v iránskej metropole. Dodal, že v súvislosti s útokmi čelí obvineniu ďalších 18 ľudí. Súdne procesy sa začali v apríli.Dva súbežne teroristické útoky v Teheráne – na budovu iránskeho parlamentu a na mauzóleum vodcu iránskej revolúcie ajatolláha Rúholláha Chomejního - si vyžiadali 18 mŕtvych a vyše 50 zranených. Bezpečnostné sily zabili všetkých piatich útočníkov.Išlo dosiaľ o jediný útok IS na iránskom území. Iránske elitné revolučné gardy v reakcii na útok odpálili šesť rakiet na pozície IS vo východnej časti Sýrie.