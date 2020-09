Šefčovič a Gove budú mimoriadne rokovať o Johnsonových plánoch, Únia žiada vysvetlenie

Únia by mohla podniknúť právne kroky

Johnson je ochotný odísť aj bez dohody

10.9.2020 (Webnoviny.sk) - Zástupcovia Európskej únie (EÚ) a Veľkej Británie sa stretnú na mimoriadnom rokovaní v súvislosti s napätím, ktoré vyvolali kroky vlády Borisa Johnsona smerujúce k jednostranným zmenám kľúčových častí dohody o brexite.Informuje o tom spravodajský portál BBC, podľa ktorého sa minister Michael Gove stretne v Londýne s podpredsedom Európskej komisie Marošom Šefčovičom , aby prebrali, ako by situácia mohla ovplyvniť ostrov Írsko. Únia žiada Britániu o vysvetlenie v súvislosti s implementáciou dohody.Zároveň pritom pokračujú aj viaznuce rokovania o obchodnej dohode medzi hlavným vyjednávačom Spojeného kráľovstva Davidom Frostom a jeho únijným náprotivkom Michelom Barnierom EÚ znepokojila navrhovaná legislatíva týkajúca sa takzvaného Severoírskeho protokolu, ktorý je zameraný na to, aby medzi Severným Írskom a Írskou republikou zostali otvorené hranice. Podľa Britov má predstavovať akúsi záchrannú sieť v prípade, ak by strany do konca roka neuzavreli obchodnú dohodu. Kritici však upozorňujú, že porušuje medzinárodné právo a poškodí medzinárodnú reputáciu krajiny.Šefčovič ešte pred odchodom z Bruselu zopakoval, že dohoda o brexite nie je otvorená na opätovné prerokovanie a únia očakáva, že bude plne rešpektovaná. Podľa vlastných slov dúfa, že ho Gove ubezpečí, že sa tak stane. Ak nie, hovorí sa aj o tom, že by Brusel mohol podniknúť právne kroky.Výsledok štvrtkového stretnutia je pritom dôležitý aj pre budúcnosť rokovaní o spomenutej obchodnej dohode. EÚ naďalej stojí o dohodu s Britániou, no podmieňuje ju dodržaním dohody o brexite.Na mimoriadnom stretnutí spoločného výboru Spojeného kráľovstva a EÚ sa zúčastnia aj prvá ministerka Severného Írska Arlene Fosterová a jej zástupkyňa Michelle O'Neillová.Británia opustila euroblok 31. januára, keď sa zároveň začalo prechodné obdobie, ktorého cieľom je uzavrieť obchodnú dohodu. Tá by mala zmierniť ekonomický dopad brexitu. Toto obdobie sa skončí 31. decembra.Premiér Boris Johnson však v pondelok uviedol, že ak nedosiahnu dohodu do európskeho samitu, ktorý je naplánovaný na 15. októbra, obe strany by mali ísť ďalej a prijať to, že Británia odíde zo spoločného trhu bez dohody. Zástupcovia EÚ trvajú na tom, že rokovania treba uzavrieť do konca októbra.