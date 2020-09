Svatovi Jankovskej hrozí väzba. Rozhodne o nej trenčiansky súd, ktorému kedysi predsedala

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.9.2020 (Webnoviny.sk) - Svat Moniky J., Peter V., jeho advokátka Anna Ž. a expolicajt Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Milan Ž. sú stíhaní za marenie spravodlivosti. Spravodajskému portálu TV Markíza Tvnoviny.sk to potvrdil hovorca prokuratúry Marian Sipavý.Dodal, že dozorujúci prokurátor vo štvrtok podal návrh na vzatie obvinených do väzby na Okresný súd v Trenčíne. Tomu pred tromi rokmi predsedala Monika J. Stíhaní strávili v policajnej cele druhú noc.Portál uvádza, že prokuratúra žiada pre Petra V. väzbu, aby neutiekol, neovplyvňoval svedkov a nepokračoval tak v trestnej činnosti.Väzobné stíhanie žiada aj pre Annu Ž. a Milana Ž., a to z dôvodu, aby neovplyvňovali svedkov a nepokračovali v trestnej činnosti. Súd zatiaľ neuviedol, kedy bude o obvinených rozhodovať, keďže sudca momentálne pojednáva v inej veci.