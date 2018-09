Šefčovič by ako šéf EK chcel odstrániť delenie na východ a západ

Maroš Šefčovič, archívna snímka. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Brusel 17. septembra (TASR) - Podpredseda Európskej komisie (EK) pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič v pondelok ráno na pôde Európskeho parlamentu (EP) predstavil podporu deviatich sociálnodemokratických strán z deviatich členských krajín EÚ, čo ho oprávňuje, aby sa na budúci rok mohol uchádzať o post predsedu exekutívy EÚ. Z tejto pozície by sa snažil najmä o jednotu Únie, uviedol v rozhovore pre TASR.Šefčovič bol v doterajšej pozícii podpredsedu eurokomisie každý rok v septembri prítomný v Štrasburgu pri prednesení správy o stave Únie. V prípade úspechu socialistov v eurovoľbách alebo pri politickej dohode hláv vlád a štátov, že sa stane náhradníkom Jeana-Clauda Junckera, by na budúci rok správu o stave Únie prednášal on.Slovenský eurokomisár pre TASR priznal, že v stredu minulý týždeň počas počúvania Junckerovho prejavu rozmýšľal, aké momenty by spomenul on, keby mal hovoriť o víziách pre budúcnosť EÚ.uviedol Šefčovič.Podľa jeho slov správnym momentom je vyriešiť existujúce rozdiely v životnej úrovni, čo by pomohlo jednoduchšie riešiť mnohé problémy, ktoré sa v minulom období riešili na celoeurópskej úrovni. Spomenul napríklad vysielanie pracovníkov do zahraničia a nedoriešenú otázku vodičov kamiónov pracujúcich v tretích krajinách." skonštatoval.Šefčovič, ktorý je v službách exekutívy EÚ už desať rokov, v pondelok pri oznámení svojej kandidatúry upozornil, že treba zabezpečiť,Dodal, že v mnohých oblastiach musí ísť Európa príkladom, čo zároveň znamená posilniť svoju autonómiu a budovať vlastné zdroje, pretože saAutonómna by mala byť EÚ pri vývoji kľúčových technológií štvrtej priemyselnej revolúcie a dôraznejšia v priemyselnej a v svetovej obchodnej politike a v hospodárskej súťaži. To Európanov pripraví vyrovnať sa s ostatnými veľkými mocnosťami, ako sú napríklad USA alebo Čína, a zároveň pomôže udržať doma mladú, vzdelanú generáciu.uviedol Šefčovič ohľadom svojich vízii o