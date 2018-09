V auguste sa na mýte vybralo 17,85 milióna eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavel Neubauer Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 17. septembra (TASR) - Vodiči nákladných áut uhradili v auguste tohto roka za jazdu po spoplatnených úsekoch ciest na mýte 17,85 milióna eur. V porovnaní s augustom minulého roka to znamenalo nárast o 5,1 %. Vyplýva to z najnovších údajov mýtnej spoločnosti SkyToll.Na diaľniciach a rýchlostných cestách sa pritom vybralo mýto vo výške 11,93 milióna eur, na spoplatnených úsekoch ciest prvej triedy to bolo 5,92 milióna eur.doplnil manažér pre komunikačnú stratégiu a PR firmy SkyToll Anton Bódis.Dňom s najvyšším výberom za celý mesiac bol podľa jeho slov 30. august, keď sa vybralo 898.139 eur. Spoplatnené úseky ciest v auguste využívalo v priemere za deň 38.452 vozidiel s mýtnou povinnosťou.konštatoval Bódis.V elektronickom mýtnom systéme bolo 31. augusta zaregistrovaných 264.593 palubných jednotiek. Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa ich počet zvýšil o 1372 kusov.vyčíslil Bódis. Mýtna polícia v auguste riešila 545 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Od vodičov vybrala mýto vo výške 6188 eur.