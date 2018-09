Šefčovič: Do eurovolieb idem s pestrými témami v prospech rozvoja EÚ

Na archívnej snímke Maroš Šefčovič. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Brusel 7. septembra (TASR) - Zoznam uchádzačov o post predsedu Európskej komisie (EK) sa len teraz začína utvárať, kandidáti zo všetkých európskych politických rodín by mali byť známi najneskôr do konca roka. Politici, ktorí už svoju kandidatúru oznámili, musia jasne hovoriť o prioritách, s ktorými sa budú uchádzať nielen o stranícku a politickú priazeň, ale aj podporu širšej verejnosti.Podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič sa chce stať volebným lídrom Strany európskych socialistov (PES). Zatiaľ je jeho najvážnejším možným súperom šéf Európskej ľudovej strany (EPP/EĽS) v Európskom parlamente (EP) Manfred Weber.Šefčovič v rozhovore pre TASR skonštatoval, že priority, s ktorými chce, sa mu zdajú menejnež to, o čom zatiaľ hovoril Weber. Ten sa chce sústrediť na otázku migrácie, v stredu však pred novinármi zdôraznil aj význam boja proti populizmu a radikalizmu, hovoril o potrebe byť bližšie k ľuďom, záchrane eura ako spoločnej meny a záchrane európskych hodnôt.Slovenský eurokomisár svoje témy zhrnul akoto všetko s dôrazom na podporu inovácií.opísal situáciu.Šefčovič dodal, že je evidentné, že treba pristúpiť k reforme Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a potom by EÚ mala hľadať recipročné opatrenia na to, aby jej firmy mali trebárs v USA alebo v Číne rešpekt a aby fungovali za rovnakých podmienok ako v Európe. To v podstate znamená vyrovnanejšie vzťahy Únie s kľúčovými partnermi, ako sú Čína a USA.Šefčovič v tejto súvislosti upozornil aj na, lebo Únia ako najväčší obchodný blok na svete zohrá dôležitú úlohu v tom, aby svetový obchod zostal otvorený a spravodlivý.EÚ podľa neho nesmie stratiť prehľad o potrebe investícií do strategických oblastí. Spresnil, že niektoré časti európskej ekonomiky budú musieť byť pod väčším drobnohľadom, aby bolo možné uchrániť a rozvíjať vyspelé technológie a zabrániť ďalšiemu odlevu mladých mozgov napríklad do Silicon Valley v Amerike.uviedol Šefčovič.Takýto prístup podľa jeho názoru pomôže EÚ, aby zostala nielen najväčšou ekonomikou sveta, ale aby bola najlepšou vo vyspelých technológiách a mala najvzdelanejšiu pracovnú silu na planéte.Šefčovič musí o týchto témach presvedčiť najskôr delegátov PES na novembrovom kongrese tejto druhej najsilnejšej celoeurópskej strany. V jeho prospech hovoria výsledky, ktoré dosiahol v exekutíve EÚ. Európski socialisti vnímajú projekty, ktoré sa mu podarilo naštartovať v oblasti boja proti energetickej chudobe, presadzovania nižších cien energií alebo hľadania novej budúcnosti pre baníkov v uhoľných regiónoch.