Zamestnanci utečeneckého tábora na Lesbose hrozia štrajkom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 7. septembra (TASR) - Zamestnanci utečeneckého tábora Moria na gréckom ostrove Lesbos vstúpia v súvislosti s preplnenosťou tohto zariadenia v sobotu do čiastočného a v pondelok do totálneho štrajku. Informovali o tom v piatok grécke i francúzske médiá.Cieľom zamestnancov je dosiahnuť zníženie miery preplnenosti zariadenia s pôvodnou kapacitou 3100 osôb, v ktorom sa v súčasnosti tiesni takmer 8400 ľudí.Rôzne medzinárodné inštitúcie už skôr poukazovali na nedôstojné pomery, v akých sú nútení v tomto zariadení žiť ľudia hľadajúci útočisko v členskej krajine Európskej únie. Vážnosť situácie priznal v reakcii na žiadosť o pomoc miestnych úradov na Lesbose aj grécky minister pre prisťahovalectvo Dimitris Vitsas. Vládny činiteľ však súčasne priznal, že napriek jestvujúcej dohode EÚ-Turecko pokusy o dlhodobé riešenie situácie na Lesbose ďalej sťažuje neustály migračný tlak utečencov prichádzajúcich od tureckého pobrežia.Vitsas na ilustráciu uviedol, že aj keď sa v období od 1. mája do 30. augusta podarilo zo spomínaného ostrova prepraviť na grécku pevninu 3950 osobitne na pomoc odkázaných utečencov, v rovnakom čase dorazilo na ostrov 5450 nových migrantov. Za takýchto okolností Grécko trvá na nevyhnutnosti prerozdelenia utečencov, zdôraznil minister.