Šefčovič:EÚ chce potvrdiť, že je schopná vyrábať vysokovýkonné batérie

Na archívnej snímke M. Šefčovič. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 1. mája (TASR) - Európska komisia (EK) hrá o čas a v spolupráci s členskými krajinami EÚ a predstaviteľmi priemyslu sa snaží dosiahnuť čo najväčší pokrok pri realizácii cieľov Európskej aliancie pre batérie ešte do októbra tohto roku.Pre TASR to uviedol podpredseda EK pre energetickú úniu Maroš Šefčovič, ktorý v utorok v Bruseli predsedal 3. ministerskému stretnutiu Európskej aliancie pre batérie. Cieľom rokovaní bolo poukázať na spájanie úsilia eurokomisie a Európskej investičnej banky (EIB) so snahami členských štátov, ktoré majú záujem zúčastniť sa na cezhraničných projektoch v rámci hodnotového reťazca batérií.Viacerí ministri po rokovaní upozornili, že v súčasnosti európski výrobcovia batérií zabezpečujú len tri percentá dodávok pre rozvíjajúci sa trh elektromobility, kým konkurenti z Ázie pokrývajú viac ako 80 percent dopytu, pričom odhady hovoria, že v najbližšom období bude v tomto odvetví v hre okolo 250 miliárd eur.Šefčovič pripomenul, že za 18 mesiacov, odkedy pôsobí, sa už veľa dosiahlo. Dodal, že ak vtedy automobilky jej ciele označili za, dnes priemyselexekutívu EÚ, aby konala oveľa rýchlejšie.opísal situáciu.Podľa jeho slov výrobcovia automobilov v EÚ očakávajú, že Európa bude v priebehu 12 mesiacov schopná vyslať jasný signál, že je pripravená vyrábať vysokokvalitné "batérie, ktoré nezaťažia životné prostredie a ktoré sa stanú súčasťou nových elektrovozidiel v Európe. Spresnil, že za týmto účelom už existuje dohoda o pokračovaní intenzívnych kontaktov s priemyselným odvetvím.Už v priebehu tohto týždňa sa uskutočnia rokovania EK s ministrami hospodárstva Nemecka a Francúzska, pričom eurokomisia chce už v júni predložiť na stôl prvý projekt štátnej pomoci zameraný na podporu gigafabriky pre výrobu batérií. "vysvetlil Šefčovič. Spresnil, že v tejto fáze sa do hry zapojí eurokomisárka pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová, ktorá sa k tomu zaviazala aj na utorňajšom podujatí.Šefčovič zároveň zdôraznil, že EÚ chce pokryť celý produktový cyklus pri výrobe batérií - od prípravy surovín až po recyklovanie použitých batérií. V praxi to znamená byť schopným spracovávať lítium, kobalt a nikel, kde sľubné projekty prezentovalo Švédsko, Fínsko, Belgicko a Portugalsko. Ďalej je potrebné zaistiť výrobu článkov a batérií, kde je trend "batérií s kľúčovými automobilkami, a práve tu vznikajú konzorciá v Nemecku a vo Francúzsku, ale s účasťou firiem z celej Európy.Najrýchlejšie sa rozvíjajúcim projektom, ktorý zrejme povedie k prvej masovej výrobe batérií, je firma Northwolt vo Švédsku, ktorej EIB na úvod pomohla kapitálom vo výške 50 miliónov eur.Šefčovič tiež ocenil, že začiatkom týždňa bol predstavený projekt InoBat, čo znamená inovatívne batérie zamerané na priemysel a uskladňovanie elektrickej energie, ale aj s prínosom pre sektor autobatérií.Európska komisia koncom mája pripravuje ďalšío batériách, za účasti politikov a predstaviteľov priemyslu.uviedol Šefčovič.Začiatkom novembra začne úradovať nová Európska komisia, ktorej potrvá niekoľko mesiacov, kým začne naplno fungovať.