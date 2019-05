V Pekingu odštartovalo kolo obchodných rozhovor medzi Čínou a USA

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 1. mája (TASR) - V Pekingu odštartovalo v stredu ďalšie kolo obchodných rozhovor medzi Čínou a USA. Obe strany sa snažia ukončiť svoju spor, ktorý zasiahol aj svetovú ekonomiku.Viceprezident Liou Che, ktorý je lídrom čínskeho tímu vyjednávačov, privítal v stredu ministra financií USA Stevena Mnuchina a obchodného splnomocnenca Roberta Lighthizera na rozhovoroch v Pekingu.Biely dom vyvíja tlak na uzavretie obchodnej dohody s Čínou v nasledujúcich dvoch týždňoch a varoval, že USA sú pripravené odísť z rokovaní, ak sa na nich nedosiahne pokrok.povedal Mick Mulvaney, vedúci štábu prezidenta Donalda Trumpa, v utorok (30. 4.) na globálnej konferencii Milken Institute v Los Angeles.skonštatoval a povedal, že v najbližších týždňoch sa obe strany dostanú do tohto bodu. Dodal, že Biely dom sa nesnaží o dohodu za každú cenu.Trumpova administratíva po štyroch mesiacoch intenzívnych rokovaní dáva najavo svoju netrpezlivosť. To je posun od doterajších prevažne optimistických vyhlásení o vyhliadkach na dohodu a ukončení obchodnej vojny.Lighthizer a Mnuchin odcestovali preto tento týždeň do Pekingu a vicepremiér Liou Che príde na budúci týždeň do Washingtonu.Mnuchin v stredu pred odchodom z hotela na rokovania povedal, že sa s vicepremiérom stretol v utorok na „príjemnej pracovnej večeri“. Už predtým naznačil, že obe strany sa buď pohnú dopredu, alebo "" rozhovory.Americkí predstavitelia v ostatnom čase viackrát uviedli, že po ďalších kolách rokovaní. Mnuchin to povedal v pondelok (29. 4.) v rozhovore pre reláciu televízie FoxKolaps rokovaní by mohol zabrzdiť tempo rastu dvoch najväčších svetových ekonomík. To zmarí nádeje, že aj svetové hospodárstvo naberie väčšie tempo. Konflikt USA a Číny negatívne ovplyvnil dôveru na trhoch aj globálny obchod.