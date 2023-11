Šefčovič je jedným z najvplyvnejších v Európe a figuruje v kategórii „ľudia činu“ , z citrónov vraj urobil chutnú limonádu

Zelená dohoda aj pobrexitové rokovania so Spojeným kráľovstvom

Politico svoj tohtoročný zoznam najvplyvnejších ľudí v Európe rozdelilo do troch skupín, okrem ľudí činu sú to aj Disrupters (narušitelia) a Dreamers (idealisti). Spolu so Šefčovičom sú v kategórii Doers napríklad aj spomenutá Von der Leyenová, francúzsky prezident Emmanuel Macron, vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak či turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan. Za narušiteľov označilo Politico napríklad katalánskeho politika Carlesa Puigdemonta, maďarského premiéra Viktora Orbána, nemeckú ministerku zahraničia Annalenu Baerbockovú či predsedu Európskej ľudovej strany Manfreda Webera. Dreamers sú podľa magazínu napríklad ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj, francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin, predsedníčka europarlamentu Roberta Metsola alebo český prezident Petr Pavel.





28.11.2023 (SITA.sk) - Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič je podľa spravodajského magazínu Politico jedným z najvplyvnejších ľudí v Európe. V zozname, v ktorom figuruje 28 osôb, je 57-ročný Slovák na šiestom mieste v kategóriiPolitico poukazuje na rad pracovných pozícií, ktoré Ševčovič v Európskej komisii zastáva. Má na starosti Zelenú dohodu, pobrexitové rokovania so Spojeným kráľovstvom, medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad či vzťahy s Andorrou, Islandom, Monakom, Nórskom, Lichtenštajnskom, San Marínom a Švajčiarskom. V eurokomisii pôsobí od roku 2009 a je jedným z najdlhšie slúžiacich členov Kolégia komisárov.Predsedníčka Európskej Komisie „Ursula von der Leyenová zverila bývalému diplomatovi niektoré z jej najzložitejších portfólií – a Šefčovičovi sa podarilo z týchto citrónov urobiť chutnú limonádu“, konštatuje Politico s tým, že po brexite si určite zaslúžil reputáciu ako Von der Leyenovej človek, ktorý dáva veci do poriadku.Šefčovič však čelí náročnej výzve, tvrdí tiež Politico. Keďže po niekdajšom eurokomisárovi Fransovi Timmermansovi prevzal portfólio Zelenej dohody, jeho úlohou bude odvrátiť hrozbu, ktorej čelia kľúčové politiky Von der Leyenovej, pred júnovými európskymi voľbami.Čoraz väčší počet vlád a členov Európskeho parlamentu presadzuje slabšiu zelenú legislatívu Európskej únie, keďže politiky začínajú zasahovať do peňaženiek voličov.Najvplyvnejšiu osobu v Európe ako aj prvé miesta v daných kategóriách oznámi Politico v utorok večer.