Šefčovič: Junckerov prejav o stave Únie pripomenul dosiahnuté výsledky

Štrasburg/Bratislava 12. septembra (TASR) - Stredajší prejav o stave Únie predsedu Európskej komisie (EK) Jeana-Clauda Junckera v Štrasburgu možno vnímať z dvoch hlavných pohľadov - ako dôraz na budúcoročné májové voľby do Európskeho parlamentu (EP) a poukázanie na oblasti, kde EÚ musí dosiahnuť viac, aby sa stala akcieschopnejšou v celosvetovom meradle. Uviedol to podpredseda EK Maroš Šefčovič.Pripomenutie nadchádzajúcich eurovolieb je podľa jeho slov dôležité, lebo od ich výsledku bude záležať to, ako bude EÚ vyzerať v nasledovnom desaťročí.uviedol Šefčovič o vystúpení šéfa exekutívy EÚ pred europoslancami.Dodal, že tento systém investičných stimulov chce EÚ využívať aj naďalej - či už v Európe, alebo aj voči africkým krajinám. Juncker vo svojom prejave zdôraznil potrebu nového strategického partnerstva s Afrikou.Šefčovič privítal aj skutočnosť, že Juncker spomenul vesmírne programy EÚ - osobitne sa v tejto kapitole zmienil o družicovom programe Galileo -, novú technologickú revolúciu či otázky svetového obchodu, kde žiadna krajina EÚ nie je dosť veľká na to, aby mohla zohrávať úlohu globálneho hráča.skonštatoval.Slovenský eurokomisár ocenil tiež Junckerov odkaz na urýchlenie rozhodovacieho procesu v EÚ.avé vlastenectvo tými, ktorí propagujú nezdravý nacionalizmus, extrémizmus a xenofóbiu.upozornil Šefčovič. A dodal, že nacionalistické a xenofóbne prejavy vždy viedli nielen k vnútropolitickým, ale aj k medzinárodným napätiam a ohrozovali súdržnosť Európy. "Keď počúvam niektorých politikov súčasnosti, tak to ohrozuje tú najväčšiu hodnotu, ktorú nám EÚ priniesla - a to je mier v Európe," skonštatoval.