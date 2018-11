Šefčovič: Príležitosťou pre firmy je výroba batérií pre elektromobily

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. novembra (TASR) - Do roku 2030 bude v EÚ jazdiť 25 až 30 miliónov automobilov s elektrickým alebo vodíkovým pohonom. Pre firmy z EÚ by to mala byť príležitosť najmä pri výrobe batérií do elektromobilov. Trh s batériami má v roku 2025 potenciál asi 250 miliárd eur. Uviedol to v Bratislave v rámci Stredoeurópskej energetickej konferencie (CEEC) 2018 podpredseda Európskej komisie (EK) pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič.povedal. Tieto zmeny sú podľa Šefčoviča zároveň príležitosťou napríklad v oblasti výroby batérií, ktorá bude nevyhnutne rásť s nárastom elektromobility.podčiarkol. Zaostávanie EÚ za vývojom batérií pre elektromobily v Ázii sa podľa jeho slov znížilo z piatich rokov na tri roky.Pri prechode krajín EÚ na čistú energiu tzv. dekarbonizáciou chce EK podľa Šefčoviča ďalej diskutovať s krajinami, ktorých sa bude týkať útlm ťažby uhlia.podčiarkol.Konferencia CEEC bude pokračovať v utorok 20. novembra. Zameria sa na klimatické ciele, dekarbonizáciu, tzv. smart riešenia v energetike, ale aj problematiku investícií do energetiky.Organizátorom konferencie je Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA). Konferencia sa koná pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR a slovenského predsedníctva vo V4.