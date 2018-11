Sociálna poisťovňa zvyšuje objem elektronickej komunikácie

Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 19. novembra (TASR) - Komunikácia Sociálnej poisťovne cez elektronickú schránku neustále narastá. Ak od januára do konca októbra 2017 ústredie poisťovne prijalo 106.940 elektronických podaní a odoslalo ich 66.186, v tomto roku je počet zásielok doručených cez elektronickú schránku viac ako dvojnásobný a počet odoslaných vyše trojnásobný. Od januára do októbra 2018 ústredie Sociálnej poisťovne cez elektronickú schránku prijalo 232.444 podaní a zaslalo 213.636 podaní.informoval Peter Višváder, hovorca poisťovne.Webový portál www.slovensko.sk s elektronickou schránkou nie je v správe Sociálnej poisťovne. Spravuje ho Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) a užívateľ tam nájde návody, s ktorými by sa mal pri využívaní elektronickej schránky oboznámiť.