Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 18.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Eugénia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

18. septembra 2026

Šefčovič tlačí na Čínu pre obchod a vzácne zeminy. V októbri bude rokovať v Pekingu


Tagy: čínsko-európske vzťahy

Európska komisia žiada od Pekingu konkrétne a dôveryhodné výsledky pri vyvažovaní obchodných vzťahov. Slovenský eurokomisár telefonoval s čínskym ministrom obchodu viac ako hodinu. Eurokomisár pre ...



Zdieľať
britain_brexit_12398 03a3376d2eb7404d838adc183bff78c7 scaled 1 768x540 1 676x475 18.9.2026 (SITA.sk) - Európska komisia žiada od Pekingu konkrétne a dôveryhodné výsledky pri vyvažovaní obchodných vzťahov. Slovenský eurokomisár telefonoval s čínskym ministrom obchodu viac ako hodinu.


Eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič absolvoval vo štvrtok viac ako hodinový videohovor s čínskym ministrom obchodu Wang Wen-tchaom. Ako referuje web eunews.it, rokovali o snahách vyvážiť obchodné vzťahy medzi Európskou úniou a Čínou.

Podľa hovorcu Európskej komisie pre obchod Olofa Gilla sa rozhovor týkal najmä čínskeho vývozu do EÚ, prístupu európskych spoločností na čínsky trh a čínskych kontrol vývozu vzácnych zemín. „Konkrétna a skutočná angažovanosť zostáva prioritou,“ uviedol Gill.

Brusel však od Pekingu očakáva aj výsledky. Tie by sa podľa Komisie mali prejaviť už počas druhého zasadnutia Rady pre obchod a investície, ktoré sa uskutoční v októbri v Pekingu a ktorému bude spolupredsedať Šefčovič. Výsledky majú byť podľa Gilla „dôveryhodné“ a predstavovať „signál prechodu od rétoriky k činom“.

Tím Európskej komisie preto ešte tento mesiac odcestuje do Pekingu, aby rokovania posunul ďalej. Šefčovič sa má následne s čínskym ministrom obchodu osobne stretnúť 8. a 9. októbra.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo svojom tohtotýždňovom prejave o stave Únie jasne uviedla, že s Pekingom sa musia dosiahnuť požadované výsledky: „Využijeme všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii, na opätovné vyváženie našich vzťahov. Slová sú dôležité, ale činy sú ešte dôležitejšie.“


Zdroj: SITA.sk - Šefčovič tlačí na Čínu pre obchod a vzácne zeminy. V októbri bude rokovať v Pekingu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: čínsko-európske vzťahy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Mexické úrady odhalili takmer 60 miliónov litrov paliva zrejme určeného pre čierny trh
<< predchádzajúci článok
Bombic, Šoun či Erik Kaliňák ako „úplne v pohode ľudia“. Ako vnímajú Slováci kontroverzné výroky Sulíka?

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 