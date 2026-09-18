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18. septembra 2026
Šefčovič tlačí na Čínu pre obchod a vzácne zeminy. V októbri bude rokovať v Pekingu
Tagy: čínsko-európske vzťahy
Európska komisia žiada od Pekingu konkrétne a dôveryhodné výsledky pri vyvažovaní obchodných vzťahov. Slovenský eurokomisár telefonoval s čínskym ministrom obchodu viac ako hodinu. Eurokomisár pre ...
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18.9.2026 (SITA.sk) - Európska komisia žiada od Pekingu konkrétne a dôveryhodné výsledky pri vyvažovaní obchodných vzťahov. Slovenský eurokomisár telefonoval s čínskym ministrom obchodu viac ako hodinu.
Eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič absolvoval vo štvrtok viac ako hodinový videohovor s čínskym ministrom obchodu Wang Wen-tchaom. Ako referuje web eunews.it, rokovali o snahách vyvážiť obchodné vzťahy medzi Európskou úniou a Čínou.
Podľa hovorcu Európskej komisie pre obchod Olofa Gilla sa rozhovor týkal najmä čínskeho vývozu do EÚ, prístupu európskych spoločností na čínsky trh a čínskych kontrol vývozu vzácnych zemín. „Konkrétna a skutočná angažovanosť zostáva prioritou,“ uviedol Gill.
Brusel však od Pekingu očakáva aj výsledky. Tie by sa podľa Komisie mali prejaviť už počas druhého zasadnutia Rady pre obchod a investície, ktoré sa uskutoční v októbri v Pekingu a ktorému bude spolupredsedať Šefčovič. Výsledky majú byť podľa Gilla „dôveryhodné“ a predstavovať „signál prechodu od rétoriky k činom“.
Tím Európskej komisie preto ešte tento mesiac odcestuje do Pekingu, aby rokovania posunul ďalej. Šefčovič sa má následne s čínskym ministrom obchodu osobne stretnúť 8. a 9. októbra.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo svojom tohtotýždňovom prejave o stave Únie jasne uviedla, že s Pekingom sa musia dosiahnuť požadované výsledky: „Využijeme všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii, na opätovné vyváženie našich vzťahov. Slová sú dôležité, ale činy sú ešte dôležitejšie.“
Zdroj: SITA.sk - Šefčovič tlačí na Čínu pre obchod a vzácne zeminy. V októbri bude rokovať v Pekingu © SITA Všetky práva vyhradené.
Eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič absolvoval vo štvrtok viac ako hodinový videohovor s čínskym ministrom obchodu Wang Wen-tchaom. Ako referuje web eunews.it, rokovali o snahách vyvážiť obchodné vzťahy medzi Európskou úniou a Čínou.
Podľa hovorcu Európskej komisie pre obchod Olofa Gilla sa rozhovor týkal najmä čínskeho vývozu do EÚ, prístupu európskych spoločností na čínsky trh a čínskych kontrol vývozu vzácnych zemín. „Konkrétna a skutočná angažovanosť zostáva prioritou,“ uviedol Gill.
Brusel však od Pekingu očakáva aj výsledky. Tie by sa podľa Komisie mali prejaviť už počas druhého zasadnutia Rady pre obchod a investície, ktoré sa uskutoční v októbri v Pekingu a ktorému bude spolupredsedať Šefčovič. Výsledky majú byť podľa Gilla „dôveryhodné“ a predstavovať „signál prechodu od rétoriky k činom“.
Tím Európskej komisie preto ešte tento mesiac odcestuje do Pekingu, aby rokovania posunul ďalej. Šefčovič sa má následne s čínskym ministrom obchodu osobne stretnúť 8. a 9. októbra.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo svojom tohtotýždňovom prejave o stave Únie jasne uviedla, že s Pekingom sa musia dosiahnuť požadované výsledky: „Využijeme všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii, na opätovné vyváženie našich vzťahov. Slová sú dôležité, ale činy sú ešte dôležitejšie.“
Zdroj: SITA.sk - Šefčovič tlačí na Čínu pre obchod a vzácne zeminy. V októbri bude rokovať v Pekingu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: čínsko-európske vzťahy
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