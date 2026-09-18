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18. septembra 2026
Mexické úrady odhalili takmer 60 miliónov litrov paliva zrejme určeného pre čierny trh
Obrovské zásoby objavili v štáte Guanajuato, ktorý patrí k centrám lukratívneho nelegálneho obchodu s palivami. Mexické úrady objavili 59 miliónov litrov benzínu a nafty, ktoré podľa nich ...
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18.9.2026 (SITA.sk) - Obrovské zásoby objavili v štáte Guanajuato, ktorý patrí k centrám lukratívneho nelegálneho obchodu s palivami.
Mexické úrady objavili 59 miliónov litrov benzínu a nafty, ktoré podľa nich pravdepodobne pochádzajú z nelegálneho obchodu. Ide o najnovší zásah v rámci rozsiahlej kampane proti čiernemu trhu s palivami.
Mexická generálna prokuratúra oznámila, že zásoby našla v objekte v centrálnom štáte Guanajuato, ktorý patrí medzi hlavné ohniská nelegálneho obchodu s pohonnými látkami.
Vyšetrovatelia zaistili 33,5 milióna litrov bežného benzínu, 7,2 milióna litrov prémiového benzínu a 18,2 milióna litrov nafty.
Operácii predchádzalo niekoľkomesačné vyšetrovanie, ktoré sa začalo po júlovom zadržaní osoby pristihnutej pri vykladaní paliva z cisterny. Zadržaný podľa prokuratúry nedokázal vysvetliť pôvod nákladu.
Krádeže a pašovanie palív patria v Mexiku popri obchode s drogami medzi najvýnosnejšie aktivity organizovaného zločinu.
Mexické úrady proti nelegálnemu trhu s pohonnými látkami výraznejšie zasahujú od minulého roka.
Vtedy vyšetrovanie odhalilo pašerácku sieť, do ktorej boli podľa úradov zapojení aj vysokopostavení dôstojníci námorníctva a štátni predstavitelia.
V tomto prípade polícia zadržala viac ako desať ľudí. V severnom štáte Tamaulipas pri hraniciach so Spojenými štátmi úrady zároveň zaistili približne desať miliárd litrov paliva z čierneho trhu.
Zdroj: SITA.sk - Mexické úrady odhalili takmer 60 miliónov litrov paliva zrejme určeného pre čierny trh © SITA Všetky práva vyhradené.
Mexické úrady objavili 59 miliónov litrov benzínu a nafty, ktoré podľa nich pravdepodobne pochádzajú z nelegálneho obchodu. Ide o najnovší zásah v rámci rozsiahlej kampane proti čiernemu trhu s palivami.
Mexická generálna prokuratúra oznámila, že zásoby našla v objekte v centrálnom štáte Guanajuato, ktorý patrí medzi hlavné ohniská nelegálneho obchodu s pohonnými látkami.
Mesiace vyšetrovania
Vyšetrovatelia zaistili 33,5 milióna litrov bežného benzínu, 7,2 milióna litrov prémiového benzínu a 18,2 milióna litrov nafty.
Operácii predchádzalo niekoľkomesačné vyšetrovanie, ktoré sa začalo po júlovom zadržaní osoby pristihnutej pri vykladaní paliva z cisterny. Zadržaný podľa prokuratúry nedokázal vysvetliť pôvod nákladu.
Palivá a drogy
Krádeže a pašovanie palív patria v Mexiku popri obchode s drogami medzi najvýnosnejšie aktivity organizovaného zločinu.
Mexické úrady proti nelegálnemu trhu s pohonnými látkami výraznejšie zasahujú od minulého roka.
Vtedy vyšetrovanie odhalilo pašerácku sieť, do ktorej boli podľa úradov zapojení aj vysokopostavení dôstojníci námorníctva a štátni predstavitelia.
V tomto prípade polícia zadržala viac ako desať ľudí. V severnom štáte Tamaulipas pri hraniciach so Spojenými štátmi úrady zároveň zaistili približne desať miliárd litrov paliva z čierneho trhu.
Zdroj: SITA.sk - Mexické úrady odhalili takmer 60 miliónov litrov paliva zrejme určeného pre čierny trh © SITA Všetky práva vyhradené.
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