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18. septembra 2026

Mexické úrady odhalili takmer 60 miliónov litrov paliva zrejme určeného pre čierny trh


Tagy: Benzín Čierny trh mexická polícia Nafta Pohonné látky

Obrovské zásoby objavili v štáte Guanajuato, ktorý patrí k centrám lukratívneho nelegálneho obchodu s palivami. Mexické úrady objavili 59 miliónov litrov benzínu a nafty, ktoré podľa nich ...



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gettyimages 2252097359 676x451 18.9.2026 (SITA.sk) - Obrovské zásoby objavili v štáte Guanajuato, ktorý patrí k centrám lukratívneho nelegálneho obchodu s palivami.


Mexické úrady objavili 59 miliónov litrov benzínu a nafty, ktoré podľa nich pravdepodobne pochádzajú z nelegálneho obchodu. Ide o najnovší zásah v rámci rozsiahlej kampane proti čiernemu trhu s palivami.

Mexická generálna prokuratúra oznámila, že zásoby našla v objekte v centrálnom štáte Guanajuato, ktorý patrí medzi hlavné ohniská nelegálneho obchodu s pohonnými látkami.

Mesiace vyšetrovania


Vyšetrovatelia zaistili 33,5 milióna litrov bežného benzínu, 7,2 milióna litrov prémiového benzínu a 18,2 milióna litrov nafty.

Operácii predchádzalo niekoľkomesačné vyšetrovanie, ktoré sa začalo po júlovom zadržaní osoby pristihnutej pri vykladaní paliva z cisterny. Zadržaný podľa prokuratúry nedokázal vysvetliť pôvod nákladu.

Palivá a drogy


Krádeže a pašovanie palív patria v Mexiku popri obchode s drogami medzi najvýnosnejšie aktivity organizovaného zločinu.

Mexické úrady proti nelegálnemu trhu s pohonnými látkami výraznejšie zasahujú od minulého roka.

Vtedy vyšetrovanie odhalilo pašerácku sieť, do ktorej boli podľa úradov zapojení aj vysokopostavení dôstojníci námorníctva a štátni predstavitelia.

V tomto prípade polícia zadržala viac ako desať ľudí. V severnom štáte Tamaulipas pri hraniciach so Spojenými štátmi úrady zároveň zaistili približne desať miliárd litrov paliva z čierneho trhu.


Zdroj: SITA.sk - Mexické úrady odhalili takmer 60 miliónov litrov paliva zrejme určeného pre čierny trh © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Benzín Čierny trh mexická polícia Nafta Pohonné látky
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