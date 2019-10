Šefčovič verí, že Maďari a Rumuni nájdu dobrých kandidátov do komisie

Maroš Šefčovič (uprostred). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 1. októbra (TASR) - Aj napriek problémom s maďarskými a rumunskými nominantmi na členov Európskej komisie (EK), ktoré si vynútia vymenovanie nových kandidátov, vládne v inštitúciách EÚ presvedčenie, že nová exekutíva EÚ začne svoje pôsobenie v stanovenom termíne 1. novembra.Uviedol to slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič po tom, ako prvý z navrhnutých eurokomisárov prešiel procesom verejného vypočúvania v Európskom parlamente (EP). Šefčovičov híring sa uskutočnil v pondelok popoludní.Výbor EP pre právne záležitosti (JURI) tiež v pondelok definitívne potvrdil, že László Trócsányi z Maďarska a Rovana Plumbová z Rumunska nespĺňajú potrebné náležitosti pre zamedzenie konfliktu záujmov a nebudú sa môcť zúčastniť na procese vypočúvania na pôde EP.Šéf europarlamentu David Sassoli musí v tejto situácii rokovať s predsedníčkou budúcej eurokomisie Ursulou von der Leyenovou. Hlavnou otázkou budú mená nových kandidátov a udržanie už pridelených portfólií pre komisárov z oboch uvedených krajín.povedal Šefčovič.Tento postup môže podľa neho do určitej miery predĺžiť obdobie, počas ktorého budú prebiehať híringy s kandidátmi. Predošlý šéf EP Antonio Tajani, ktorý je v súčasnosti predsedom Výboru EP pre ústavné záležitosti, však Šefčoviča ubezpečil, že europarlament má veľký záujem na tom, aby sa hlasovanie v pléne EP o novej exekutíve EÚ konalo 23. októbra.Nová eurokomisia by v takomto prípade mohla začať svoju činnosť v stanovenom termíne 1. novembra.Poslanci EP majú priestor na dodatočné vypočutie novonavrhnutých eurokomisárov v dňoch 14. až 16. októbra. To by neohrozilo konečné hlasovanie v pléne EP, ktoré by sa malo uskutočniť o týždeň neskôr v Štrasburgu.Na otázku TASR či sa neobáva, že - podobne ako pred piatimi rokmi - nová šéfka eurokomisie kvôli zmenám v pôvodnej zostave svojho kabinetu rozhodne o prerozdelení portfólií a Slovensko by tak mohlo dostať trebárs agendu rozširovania a susedskej politiky, Šefčovič uviedol, že "to sa môže stať iba raz za život".Pred piatimi rokmi bol totiž pôvodne navrhnutý pre rezort dopravy a po zlyhaní slovinskej nominantky Alenky Bratušekovej v rámci híringov, mu bola pridelená agenda energetickej únie.uzavrel Šefčovič.