O strieškach na bratislavskom trhovisku Žilinská rozhodne okresný úrad

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. októbra (TASR) – Stavebný úrad bratislavského Starého Mesta postupoval v súvislosti s prestrešením predajných stánkov na trhovisku na Žilinskej ulici nezákonne. Taký je verdikt okresného súdu, na ktorý sa obrátil vlastník vedľajšieho pozemku, ktorý namietal, že v rámci stavebného konanie bol opomenutý a nebol do celého konania prizvaný. A to aj napriek tomu, že má vydané právoplatné územné konanie na inú stavbu.uviedla v utorok na brífingu starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.Staromestský stavebný úrad preto musel znovu otvoriť stavebné konanie. V rámci neho sa tento vlastník pozemku odvolal, preto v súčasnosti celý proces preveruje Okresný úrad (OÚ) Bratislava. Rozhodnúť má o tom, či sú jeho námietky opodstatnené alebo nie. O jeho záveroch nechce mestská časť špekulovať.poznamenala Aufrichtová s tým, že momentálne nechcú viac polemizovať. Zdôraznila, že mestská časť chce mať v prvom rade istotu, že to, čo prevádzkuje, je zákonné. Do budúcnosti má však plány na vytvorenie dôstojného priestoru, ktorý bude, po vzore trhoviska Miletičova, obľúbeným miestom na stretávanie a nielen miestom piatkových alebo sobotných nákupov ovocia a zeleniny.Trhovisko na Žilinskej ulici funguje desiatky rokov, v minulosti mu takmer dve desaťročia hrozil zánik pre plánovanú výstavbu. Tú mali v pláne vlastníci oboch predmetných pozemkov. Trhovisko sa však podarilo dočasne zachrániť, keď mestská časť prostredníctvom svojej obchodnej spoločnosti ešte koncom roka 2016 podpísala s vlastníkom jedného pozemku zmluvu na jeho prenájom na štyri roky s možnosťou jej predĺženia na ďalšie štyri roky.Technické služby Starého Mesta tak majú trhovisko prenajaté od 1. januára 2017, neskôr sa podarilo predĺžiť nájom na ďalších desať rokov, teda do roku 2029. V minulom roku bývalé vedenie mestskej časti informovalo, že pre zlepšenie podmienok predávajúcich a kupujúcich zabezpečí nové zastrešenie stánkov za približne 60.000 eur.V minulosti sa objavili aj úvahy o kúpe alebo zámene pozemkov pod trhoviskom.