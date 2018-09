Šefčovič: Verím, že volebná súťaž s Weberom bude férová

Maroš Šefčovič, archívna snímka. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Brusel 5. septembra (TASR) - Predseda Európskej ľudovej strany (EPP/EĽS) v Európskom parlamente (EP) Manfred Weber sa stal v stredu jedným z priamych súperov podpredsedu Európskej komisie pre energetickú úniu Maroša Šefčoviča v boji o post predsedu Európskej komisie. Šefčovič, ktorý sa s Weberom dobre pozná, v rozhovore pre TASR vyjadril nádej, že ich súťaž počas kampane pred voľbami do EP bude férová.Šefčovič upozornil, že kandidatúra jedného z významných predstaviteľov Kresťanskosociálnej únie Bavorska potvrdzuje, akú veľkú dôležitosť tejto demokratickej súťaži, a takisto aj Európskej komisii, pripisuje Nemecko, jedna z najvplyvnejších krajín v Únii.Podľa slovenského eurokomisára by všetky európske politické strany mali postupovať zodpovedne a férovo, čo sa týka eurovolieb. Dodal, že dôležitosť volieb do europarlamentu treba zdôrazniť vo všetkých členských krajinách, lebo tie nadchádzajúce rozhodnú o tom, ako bude v tomto storočí vyzerať Európa na globálnej šachovnici - či to bude šachovnica viac americká a čínska alebo či bude na nej EÚ zohrávať dôstojnú úlohu.opísal situáciu Šefčovič.Jedni z prvých oficiálnych kandidátov dvoch najväčších politických strán v Európe sa dobre poznajú a navzájom rešpektujú. Šefčovič pripomenul, že počas predošlého mandátu v exekutíve EÚ mal na starosti medziinštitucionálne vzťahy a stovky hodín strávil v EP, kde rokoval o dohode, ktorou sa Lisabonská zmluva implementovala do života europarlamentu a do jeho spolupráce s eurokomisiou.dodal Šefčovič.Ani jeden z nich však zatiaľ nemá istotu "" do ďalšieho kola, lebo nominačný proces nebol ukončený a v oboch táboroch sú aj ďalšie "" ochotné sa zapojiť do volebnej súťaže. Volebný líder, tzv. spitzenkandidat, vzíde zo straníckych kongresov počas tejto jesene.Šefčovič upozornil, že Weber to bude mať o niečo ľahšie, lebo v EPP stačí na predloženie nominácie podpora troch členských strán, kým Strana európskych socialistova každý kandidát musí zohnať podporu deviatich strán z tohto tábora.priznal slovenský eurokomisár. Dodal, že podpora, ktorú sa mu dosiaľ podarilo získať, ho oprávňuje k tomu, aby na kongrese svoju kandidatúru deklaroval. Ocenil, že pri hľadaní podpory získal veľa podnetov, čo treba robiť inak a lepšie, a že sa mu podarilo prekročiť priestor strednej Európy. Tvrdí, že podporu členských strán má aj na juhu a severe Európy a aj v niektorých západných krajinách.Zatiaľ je predčasné hovoriť o tom, ktorá politická skupina má najväčšie šance na víťazstvo v eurovoľbách, veľkou neznámou sú európski populisti a aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý oznámil, že jeho centristické hnutie nepodporí žiadnu z veľkých európskych strán.uviedol v závere Šefčovič.