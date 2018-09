Úrad jadrového dozoru pri dostavbe EMO nedopustí haváriu

Atómová elektráreň Mochovce, ilustračné foto. Foto: TASR - Milan Ivanič Foto: TASR - Milan Ivanič

Bratislava 5. septembra (TASR) - Úrad jadrového dozoru (ÚJD) SR pri dostavbe tretieho a štvrtého jadrového bloku v Mochovciach (EMO34) nedopustí také nedostatky, ktoré by mohli viesť k havárii. Uviedla to v stredu predsedníčka ÚJD SR Marta Žiaková v reakcii na utorkové vyjadrenia neparlamentnej strany Progresívne Slovensko (PS) o nedostatkoch pri dostavbe EMO.povedala.Pripomenula, že SE si pozvali na kontrolu EMO misiu z WANO (World Association of Nuclear Operators - Medzinárodná asociácia prevádzkovateľov jadrových elektrární).doplnila šéfka ÚJD. Misia OSART sa podľa nej tiež zameriava na pripravenosť jadrového zariadenia na prevádzku.Žiaková potvrdila, že tretí blok EMO by mohol byť uvedený do prevádzky v 1. polroku 2019.podčiarkla.ÚJD je podľa Žiakovej súčasne aj stavebným dozorom, takže konečným povolením, ktoré musia SE mať, je povolenie stavebného úradu na predčasné užívanie stavby pre účely vyskúšania. "To znamená, že budeme očakávať, že všetci, ktorí vstupujú do kontroly dozoru, čiže nielen ÚJD, ale všetky dotknuté inštitúcie dajú stanoviská, ktoré umožnia elektráreň EMO začať uvádzať do prevádzky," dodala Žiaková.Člen predsedníctva PS Martin Hojsík na brífingu 4. septembra upozornil, že skutočný stav hotovej stavby na EMO34 je v mnohom odlišný od počiatočného projektu. Na tejto stavbe, kde aj podľa slov predsedníčky ÚJD SR Marty Žiakovej bola problematická koordinácia dodávateľov, je obava, že nesúlad dokumentácie s realitou je rádovo väčší, než na dobre manažovaných stavbách.Mať na stavbe zváračov bez potrebných certifikátov, respektíve s falošnými certifikátmi, ako objavil ÚJD SR, je podľa neho jednoznačne škandál. Mať sekundárny systém dodávaný bez kontroly, ako priznala predsedníčka ÚJD SR, je podľa Hojsíka alarmujúce.povedal Hojsík. Konkrétne podľa neho ide o audit z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) tzv. OSART. Progresívne Slovensko požaduje, aby správa z tohto auditu bola verejná, čo pravidlá MAAE umožňujú. Je tak na ministrovi hospodárstva, aby požadoval tento audit ako zástupca akcionára spoločnosti SE.dodal Hojsík.