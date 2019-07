Šéfka CDU v Izraeli podporila vznik palestínskeho štátu

Na archívnej snímke Annegret Krampová-Karrenbauerová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 2. júla (TASR) - Predsedníčka nemeckej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Annegret Krampová-Karrenbauerová v utorok - v závere svojej návštevy Izraela - podporila vznik palestínskeho štátu. Informovala o tom agentúra DPA.Krampová-Karrenbauerová, ktorá je známa aj pod prezývkou AKK (podľa začiatočných písmen jej mena a priezvisk), nahradila koncom roku 2018 vo funkcii predsedníčky vládnej strany CDU kancelárku Angelu Merkelovú. Ako píše DPA, momentálne sa jej osobe venuje zvýšená pozornosť, keďže figuruje ako možná nástupkyňa Merkelovej.povedala Krampová-Karrenbauerová novinárom v Jeruzaleme.Predsedníčka CDU počas svojej návštevy Izraela nerokovala s palestínskymi lídrami. Vysvetlila to tým, že sa tento raz chcela sústrediť na problémy Izraela. Nemecko-palestínskym vzťahom sa podľa vlastných slov mieni venovať počas svojej ďalšej návštevy v regióne.Krampová-Karrenbauerová do Izraela pricestovala v nedeľu. V pondelok sa zúčastnila na bezpečnostnej konferencii v meste Herzlija, kde v rozpore s postojom izraelského premiéra Benjamina Netanjahua obhajovala jadrovú dohodu, ktorú s Iránom v roku 2015 uzavreli svetové mocnosti.V utorok navštívila Krampová-Karrenbauerová pamätník obetiam holokaustu v Jeruzaleme a prisľúbila, že CDU bude bojovať proti antisemitizmu. Považuje to totiž za historickú zodpovednosť Nemecka. Izraelský prezident Reuven Rivlin sa jej poďakoval za jasný postoj voči antisemitizmu.