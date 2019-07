V Taliansku sa nenašli dôkazy prepojenia mimovládok s prevádzačmi

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 2. júla (TASR) - Talianski vyšetrovatelia nenašli nič, čo by dokazovalo spoluprácu charitatívnych mimovládnych organizácií s prevádzačmi pri záchrane migrantov v Stredozemnom mori. V talianskom parlamente to v utorok povedal sicílsky prokurátor Luigi Patronaggio, informovala agentúra ANSA.Prokurátor sa vyjadril, že nebola zistená žiadna komunikácia, ktorá by naznačovala, že prevádzači radia záchranárskym skupinám, kde majú migrantov hľadať, aby po nich mohli prísť.Taliansky minister vnútra Matteo Salvini, ktorý presadzuje protiprisťahovaleckú politiku, nechce dovoliť, aby plavidlá záchranárskych skupín privážali migrantov, keďže zastáva názor, že tým v skutočnosti pomáhajú prevádzačom.Patronaggio v súčasnosti vyšetruje prípad nemeckej kapitánky lode Sea-Watch 3, ktorá minulý víkend bez povolenia zakotvila v prístave na talianskom ostrove Lampedusa a priviezla tam 40 migrantov zachránených pri pobreží Líbye. Súd na Sicílii v pondelok odročil na ďalší deň rozhodnutie o tom, či má kapitánka Carola Racketeová zostať v domácom väzení. Patronaggio podľa vlastných slov na tomto pojednávaní argumentoval, že Racketeová úmyselne nasmerovala svoju loď do motorového člna polície.