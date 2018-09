Šéfka delegácie EP:Chceme sa uistiť, že v SR sú dôveryhodné inštitúcie

Na snímke zľava v popredí holandská europoslankyňa Sophie Int'veltová, maltská europoslankyňa Roberta Metsolová, rumunská europoslankyňa Monica Macoveiová a rakúsky europoslanec Josef Weidenholzer počas prijatia delegácie europoslancov - Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody v Prezidentskom paláci v Bratislave 17. septembra 2018. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. septembra (TASR) - Európsky parlament si chce byť istý, že na Slovensku budú dôveryhodné inštitúcie. Po stretnutí s prezidentom SR Andrejom Kiskom to povedala šéfka parlamentnej delegácie Sophie in 't Veldová. Päť europoslancov na Slovensko prišlo preveriť pokrok vo vyšetrovaní vraždy novinára a jeho snúbenice, ale aj situáciu v oblasti korupcie a dodržiavania princípov právneho štátu.Podľa Sophie in 't Veldovej europoslancov po ich marcovej návšteve znepokojili správy o korupcii a prepojení organizovaného zločinu s politickými kruhmi.poznamenala. Zároveň konštatovala, že prišli podporiť tie sily, ktoré sa snažia vybudovať dôveryhodný štát.povedal po stretnutí Kiska. Spomenul políciu, policajnú inšpekciu či očakávané zmeny vo voľbe kandidátov na ústavných sudcov.Europoslanci sa okrem prezidenta v pondelok stretli so zástupcami mimovládnych organizácií a médií. Večer sa ešte stretnú predstaviteľmi Europolu a prokurátorom Vasiľom Špirkom. V utorok ich čaká stretnutie s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD), ministerkou vnútra Denisou Sakovou (Smer-SD), ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom (Most-Híd), policajným prezidentom Milanom Lučanským i špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom.