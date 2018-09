Saudskoarabský fond investuje do konkurencie Tesly 1 mld. dolárov

Lucid Air- elektromobil. Foto: wikipedia.org Foto: wikipedia.org

Dubaj 17. septembra (TASR) - Saudskoarabský štátny investičný fond PIF podpísal dohodu o investícii v hodnote vyše 1 miliardy USD (856,82 miliardy eur) do amerického elektromobilového startupu Lucid Motors. Stalo sa to len niekoľko mesiacov potom, čo fond zvýšil svoj podiel v konkurenčnej Tesle.Transakcia poskytne Lucid financovanie, ktoré jej umožní v roku 2020 uviesť na trh prvý elektromobil Lucid Air, uvádza sa v stanovisku PIF.Saudská Arábia, ktorá je najväčším exportérom ropy na svete, začala po prepade cien ropy diverzifikovať svoju ekonomiku. Súčasťou tohto plánu je premeniť PIF na najväčší štátny investičný fond na svete, ktorý by mal do roku 2030 kontrolovať vyše 2 bilióny USD.Akcia Tesly po oznámení investície PIF do konkurenčnej automobilky klesla takmer o 2 %. Šéf konkurenčnej Tesly Elon Musk v auguste spomínal saudskoarabský fond ako jeden z možných zdrojov financovania svojho plánu stiahnuť Teslu z burzy. Musk medzičasom tento plán zrušil a uviedol, že Tesla zostane verejne obchodovanou spoločnosťou. Podiel PIF v Tesle predstavuje o niečo menej než 5 %.Firmu Lucid Motors založili v Newarku v Kalifornii v roku 2007 pod názvom Atieva bývalý viceprezident a člen predstavenstva Tesly Bernard Tse a bývalý manažér Oracle Corp and Redback Networks Sam Weng. Spoločnosť získala podporu čínskych investorov vrátane podnikateľa Ťia Jüe-tchinga a štátnej automobilky BAIC.Lucid Motors zatiaľ nepredáva žiadne autá. Spoločnosť v roku 2016 predstavila prototyp luxusného sedanu Lucid Air s cenovkou 100.000 USD, ktorá sa síce ešte nepredáva, ale firma na svojej internetovej stránke už prijíma vratnú zálohu vo výške 2500 USD.(1 EUR = 1,1671 USD)