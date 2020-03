Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová navrhla zatvorenie vonkajších hraníc Únie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.3.2020 (Webnoviny.sk) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová navrhla, aby Európska únia v záujme spomalenia šírenia nového koronavírusu na 30 dní zakázala vstup osôb z tretích krajín, ak ich príchod nie je nevyhnutný.Zároveň sa však vyslovila za to, aby vnútorné hranice medzi 27 členmi bloku zostali čo najviac otvorené.Šéfka EK v pondelok uviedla, že obmedzenie cestovania do EÚ by sa malo prijať na úvodné obdobie, ktoré sa môže v prípade nutnosti predĺžiť. "Čím menej sa bude cestovať, tým viac môžeme zabrzdiť vírus," konštatovala von der Leyenová.Predseda Európskeho parlamentu David Sassoli súhlasí s tým, že posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach EÚ by mohlo mať pozitívny vplyv, ale varoval pred opätovným zavedením kontrol na vnútorných hraniciach, ak nie sú nevyhnutné."Znamená to veľké ekonomické náklady pre EÚ ako celok a bráni to doprave tovarov na miesta, na ktorých sú potrebné," povedal Sassoli.