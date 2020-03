Slovenská pošta onedlho vyplatí sociálne dávky, dohliadať na to bude polícia

Nemusia prísť naraz

Označenie karantény

16.3.2020 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Slovenská pošta, a. s. , bude vyplácať sociálne dávky obyvateľom obcí a miest do vlastných rúk na pobočkách alebo priamo na adresu od 18. do 27. marca. Dohliadať na to bude polícia , informovala v pondelok štátna poštová spoločnosť."S cieľom chrániť našich zamestnancov a obyvateľov miest a obcí Slovenská pošta prijala prísnejšie ochranné opatrenia a vyzýva obyvateľov, aby ich pri preberaní sociálnych dávok zodpovedne a dôsledne dodržiavali," uviedla hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Rovenská.Slovenská pošta na pobočkách aj naďalej monitoruje a reguluje počet zákazníkov s cieľom minimalizovať riziko šírenia nákazy."Obsadenosť pobočiek sledujú na mieste poverení zamestnanci a pracovníci bezpečnosti, ktorí zodpovedajú za plynulý chod prevádzky a udržiavajú limit počtu zákazníkov v priestoroch pobočky. Zákazníci sa stretnú s tým, že v prípade vysokej vyťaženosti pobočky ich požiadajú zodpovední pracovníci na čakanie mimo uzatvoreného priestoru pobočky, napríklad, pred budovou pošty," priblížila Rovenská.Zákazníci si môžu stiahnuť elektronický vyvolávací lístok z mobilnej aplikácie Slovenskej pošty.Zákazníci môžu prísť na pobočky pôšt kedykoľvek v priebehu desiatich dní v čase otváracích hodín, nie je nevyhnutné prísť okamžite v prvý deň výplaty sociálnych dávok. Otváracie hodiny na jednotlivých pobočkách pošta individuálne prispôsobí podľa vývoja situácie."Nakoľko Slovenská pošta očakáva zvýšenú návštevnosť pobočiek v termíne od 18. do 27. marca 2020 z dôvodu vyplácania sociálnych dávok, odporúčame ostatným zákazníkom, aby zvážili návštevu pobočky pošty v inom termíne. Do priestorov pobočky budú vpustení iba tí zákazníci, ktorí budú mať na tvári ochranné rúško alebo inú ochranu tváre, napríklad šál, šatku," upozornila Rovenská.

Zákazníci majú aj možnosť prísť v rukaviciach, ktoré ochránia aj zamestnanca pred priamy kontaktom. Môžu si tiež priniesť svoje pero na potvrdenie prevzatia hotovosti vlastnoručným podpisom.

"Zákazníkov, ktorí sú v karanténe, žiadame, aby na svojej schránke alebo na zvončeku čitateľne túto skutočnosť uviedli a upozornili na to doručovateľa. Zákazníkom, ktorí sa nachádzajú v karanténe, Slovenská pošta nebude sociálne dávky vyplácať priamo do vlastných rúk," dodala Rovenská.

Zákazník podľa nej môže počkať na prebratie sociálnej dávky do času, kedy ukončí karanténu, resp. kým sa situácia upokojí.