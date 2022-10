Šéfka Medzinárodného menového fondu vyzvala na intenzívny boj proti inflácii, rozsiahle vládne výdavky však nie sú liekom

Nešliapať na plynový pedál

Vlády sú už značne zadlžené

13.10.2022 (Webnoviny.sk) - Výkonná riaditeľka Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgievová vyzvala kompetentných ľudí, aby pokračovali v intenzívnom boji proti inflácii.Vo štvrtok pre novinárov povedala, že svetovú ekonomiku „zasiahol jeden šok za druhým“ - pandémia koronavírusu, ruská invázia na Ukrajinu a oživenie inflácie. Prioritou by však podľa nej malo byť obmedzenie rastu cien.„Ak neobnovíme cenovú stabilitu, podkopeme vyhliadky na rast. Nemôžeme dovoliť, aby sa inflácia stala rozbehnutým vlakom - zlým pre rast, zlým pre ľudí, obzvlášť zlým pre chudobných,“ vyjadrila sa.Georgievová uznala, že vyššie náklady na pôžičky priškrtia hospodársky rast, ale vyzvala politikov, aby preukázali zdržanlivosť pri míňaní peňazí na zmiernenie bolesti.„Keď menová politika brzdí, fiškálna politika by nemala šliapnuť na plynový pedál,“ dodala.Vlády, z ktorých mnohé sú už po boji s pandémiou značne zadlžené, by sa v čase nedostatku potravín a vysokých nákladov na energiu mali zamerať na pomoc tým najzraniteľnejším, nie na rozsiahlejšie výdavkové programy, povedala šéfka MMF.„Politické opatrenia musia byť dobre zacielené a musia byť dočasné,“ prízvukovala.Georgievová tiež varovala, že „fragmentácia“ svetovej ekonomiky na konkurenčné politické bloky môže spôsobiť pretrvávanie inflácie.