Šéfka nemeckej diplomacie prekvapujúco pricestovala na Ukrajinu, rozhodne podporila jej vstup do EÚ

Súčasná návšteva nemeckej ministerky zahraničných vecí na Ukrajine je už štvrtá odvtedy, ako Rusko pred viac ako rokom a pol odštartovalo vojnu proti svojmu západnému susedovi.





11.9.2023 (SITA.sk) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková, ktorá v pondelok prekvapujúco pricestovala na návštevu ukrajinského hlavného mesta, po príchode do Kyjeva uviedla, že Berlín „rozhodne“ podporuje snahu Ukrajiny o vstup do Európskej únie (EÚ) . Informuje o tom web CNN, ktorý cituje vyhlásenie na internetovej stránke nemeckého ministerstva zahraničných vecí.„Rozšírenie EÚ je nevyhnutným geopolitickým dôsledkom ruskej vojny,“ povedala Baerbocková. „Uprostred dažďa bômb, tvárou v tvár ruským tankom, sa Ukrajina sebavedomo a odhodlane vydala na cestu do Európskej únie,“ uviedla šéfka nemeckej diplomacie. „S obrovskou odvahou a odhodlaním Ukrajina zároveň bráni slobodu nás všetkých,“ dodala.