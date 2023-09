Putin pricestoval do Vladivostoku, zúčastní sa na stretnutiach Východného ekonomického fóra

11.9.2023 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin pricestoval do mesta Vladivostok na východe Ruska, kde sa zúčastní na stretnutiach v rámci Východného ekonomického fóra. V pondelok to podľa ruskej štátnej televízie Russia 24 oznámil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov . Informuje o tom spravodajský portál CNN.Rusko od roku 2015 každoročne organizuje Východné ekonomické fórum vo Vladivostoku v snahe podporiť zahraničné investície na ruskom Ďalekom východe.Výročné stretnutie sa pritom koná v čase, keď sa objavili správy, že severokórejský vodca Kim Čong-un zrejme smeruje do Ruska po tom, ako americkí predstavitelia minulý týždeň informovali, že Kim a Putin pravdepodobne plánujú stretnutie s cieľom uzavrieť potenciálnu dohodu o zbraniach medzi Pchjongjangom a Moskvou. Podľa denníka New York Times by sa pritom toto stretnutie mohlo uskutočniť práve vo Vladivostoku.Vodcovia sa naposledy stretli v apríli 2019, keď Kim pricestoval vlakom do Vladivostoku. Práve to bola pravdepodobne aj jeho dosiaľ posledná cesta do zahraničia.