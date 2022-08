Šéfka ukrajinskej pobočky Amnesty International odstúpila, organizácia vraj nevedomky šíri ruskú propagandu

6.8.2022 (Webnoviny.sk) - Šéfka ukrajinskej pobočky ľudskoprávnej organizácie Amnesty International Oxana Pokalčuková odstúpila zo svojej funkcie pre nesúhlas so správou organizácie, ktorá Ukrajinu obvinila z rozmiestňovania vojakov a zbraní v obytných oblastiach.Správa tak podľa Pokalčukovej šíri „ruskú propagandu". „Ak nežijete v krajine, na ktorú zaútočili a trhajú ju na kusy, pravdepodobne nepochopíte, čo to znamená odsudzovať armádu obrancov," napísala Pokalčuková na Facebooku. Informuje o tom portál news.sky.com.Pokalčuková konštatovala, že sa snažila presvedčiť vedenie Amnesty International, že správa neberie do úvahy názory ukrajinského ministerstva obrany a organizácia poskytla rezortu veľmi málo času na odpoveď.„Výsledkom je to, že organizácia nevedomky zverejnila správu, ktorá vyzerá tak, že nechtiac podporuje ruskú verziu. Snaha o ochranu civilistov sa v tejto správe stala nástrojom ruskej propagandy," dodala.