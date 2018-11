Šéfku Strany stredu poverili preskúmaním možností zostavenia vlády

Na archívnej snímke Andreas Norlén (vpravo) a Annie Loofová počas ich stretnutia v parlamente v Štokholme 2. októbra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štokholm 15. novembra (TASR) - Predsedníčku švédskej Strany stredu Annie Lööfovú poveril vo štvrtok predseda parlamentu Andreas Norlén preskúmaním možností na zostavenie novej vlády. Lööfová je v poradí už treťou politickou líderkou s takouto úlohou, na ktorej realizáciu má k dispozícii jeden týždeň, priblížila agentúra DPA.Norlén uviedol, že "" Lööfovej bude zamerať sa na preskúmanie podmienok, za akých by parlament novú vládu akceptoval. Političku teda nepoveril priamo zostavením vlády, no zároveň ani nevylúčil, že by sa mohla napokon stať premiérkou.Norlén k takémuto kroku pristúpil deň po tom, ako poslanci švédskeho parlamentu odmietli navrhovanú menšinovú vládu, ktorú chcela vytvoriť stredopravá konzervatívna Umiernená strana s kresťanskými demokratmi. Za Ulfa Kristerssona, lídra Umiernenej strany a možného premiéra, hlasovalo 154 poslancov z 349-členného parlamentu. Proti nemu sa vyslovilo 195 zákonodarcov.Lööfovej Strana stredu, tradičný spojenec konzervatívcov, hlasovala proti Kristerssonovi. Jej poslanci totiž tvrdili, že Kristerssonova menšinová vláda by poskytovala vplyv protiimigračnej, pravicovo-populistickej strane Švédski demokrati, lebo by sa musela v parlamente spoliehať na jej podporu.Švédsko je v patovej situácii od volieb z 9. septembra, v ktorých si väčšinu v parlamente nezaistili ani stredopravá opozičná Aliancia štyroch strán pod vedením Kristerssona (143 kresiel) - kam patrí i Lööfovej strana (tá samostatne získala 31 kresiel), ani stredoľavý blok úradujúceho premiéra Stefana Löfvena (144 kresiel). Oba zmienené tábory zároveň vylúčili dohodu so stranou Švédski demokrati, ktorá môže byť so svojimi 62 mandátmi pomyselným jazýčkom na váhach.Novú švédsku vládu sa už neúspešne pokúšali vytvoriť Kristersson i Löfven.