Sky: Väčšina Britov je teraz proti brexitu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 15. novembra (TASR) - Vyše polovica Britov by momentálne radšej neodchádzala z Európskej únie a podporila by druhé referendum o brexite. Vyplynulo to z údajov získaných vo štvrtok v prieskume televízie Sky.Iba jeden zo siedmich Britov si myslí, že návrh dohody o brexite predložený premiérkou Theresou Mayovou je lepší než žiadna dohoda o brexite alebo než zotrvanie v EÚ, ukázal prieskum.Premiérka upozornila, že Británia má po uzavretí rokovaní s EÚ na výber len tieto tri možnosti.Jej kabinet v stredu večer podporil návrh dohody, ale niekoľko ministrov, vrátane ministra pre odchod Spojeného kráľovstva z EÚ Dominica Raaba, už odvtedy podalo demisiu, keďže nesúhlasili s navrhovanou dohodou.Vyše polovica opýtaných Britov, konkrétne 54 percent, by radšej zostala v EÚ, pričom 32 percent by radšej vystúpilo z EÚ bez dohody - iba 14 percent Britov by si zvolilo brexit za podmienok vyrokovaných vládou (s Úniou).Niečo vyše polovica Britov, 55 percent, by takisto podporila referendum, v ktorom by si mohli vyberať medzi troma možnosťami - 35 percent bolo proti takémuto referendu a desať percent respondentov si nebolo istých. Takýto krok výrazne podporilo 44 percent opýtaných Britov.Mayová zostáva najdôveryhodnejším politikom, ktorý by mal viesť krajinu až k brexitu, a to spomedzi všetkých lídrov, na ktorých sa televízia Sky pýtala - avšak oveľa väčší počet respondentov podporuje iných lídrov, než je počet, aký podporuje ju.Traja z desiatich opýtaných si myslia, že Mayová je najlepšou osobou na riadenie krajiny cez obdobie brexitu; za ňou nasleduje Jeremy Corbyn s 24 percentami, Jacob Rees-Mogg s 18 percentami, Boris Johnson so 17 percentami a Dominic Raab s desiatimi percentami.