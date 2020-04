Šéfom špecializovaného trestného súdu chcú byť štyria kandidáti, jeden sa objavil v Kočnerovej Threeme

Truban kontakty s Kočnerom odmieta

Osobný pohovor s kandidátmi

16.4.2020 (Webnoviny.sk) - Michal Truban, Ján Buvala, Ján Hrubala a Igor Králik. Toto sú mená kandidátov na post predsedu Špecializovaného trestného súdu. Uchádzači najskôr predstúpia pred päťčlennú komisiu a v prípade ich odporučenia bude mať definitívne slovo ministerka spravodlivosti Mária Kolíková ( Za ľudí ).Podľa zákona však nemusí vybrať ani jedného z kandidátov odporučených komisiou. O menách uchádzačov informuje Ministerstvo spravodlivosti SR na svojej oficiálnej webovej stránke.Súčasnému šéfovi súdu a opätovnému kandidátovi na tento post, Michalovi Trubanovi, uplynie funkčné obdobie v júni tohto roka. Jeho meno sa však objavilo aj v komunikácii obžalovaného Mariana Kočnera cez aplikáciu Threema.V tejto súvislosti v rozhovore pre Denník N uviedol, že „nemôže za to, že ho niekto spomína“. Kontakty s kontroverzným podnikateľom, ktorý okrem iného čelí aj obžalobe z údajného objednania si vraždy novinára Jána Kuciaka, Truban odmieta. Uvedený prípad sa pojednáva práve na Špecializovanom trestnom súde. Osobné skúsenosti s Marianom K. má aj ďalší z kandidátov, sudca Buvala, teda jeden z členov senátu, ktorý pojednával v prípade miliónových zmeniek televízie Markíza.„Výberové konanie uskutočňuje päťčlenná výberová komisia. Jej členov vymenuje minister z databázy kandidátov na členov výberovej komisie vždy po vyhlásení výberového konania, a to tak, aby jeden člen bol z kandidátov zvolených súdnou radou a traja členovia z kandidátov vymenovaných ministrom. Jedného člena výberovej komisie zvolí na žiadosť ministra sudcovská rada súdu, na ktorom sa funkcia predsedu obsadzuje. Na účely vytvorenia databázy kandidátov na členov výberovej komisie súdna rada volí aspoň dvoch kandidátov a minister vymenúva aspoň šiestich kandidátov. Databáza sa zverejňuje na webovom sídle súdnej rady a ministerstva,“ uviedol tlačový odbor rezortu spravodlivosti.Ministerstvo musí termín výberového procesu oznámiť cez svoju webovú stránku, a to najneskôr 15 dní pred jeho konaním. Výberový proces sa koná formou osobného pohovoru s kandidátmi. Okrem postu šéfa Špecializovaného trestného súdu sa vymení viacero predsedov aj na okresnej či krajskej úrovni.Špecializovaný trestný súd pojednáva najmä prípady, ktoré sa týkajú závažnej kriminality, organizovaných zločineckých skupín a iných. Jeho predchodcom bol špeciálny súd, ktorý vznikol v roku 2004 a ktorého pôsobenie skončilo na základe rozhodnutia Ústavného súdu SR v júli 2009.