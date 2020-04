Mafiánsky „Hrobár“ z gangu sátorovcov skončil vo väzbe, súd sa obáva úteku

Obava Najvyššieho súdu SR z úteku

Hrobár mal obavy o deti

16.4.2020 (Webnoviny.sk) - Najvyšší súd SR vzal do väzby Lehela H. spájaného so zločineckou skupinou sátorovci. Médiám to po skončení neverejného zasadnutia potvrdil jeho obhajca s tým, že dôvodom je obava súdu z úteku obvineného alebo z pokračovania v páchaní trestnej činnosti.Muža prezývaného „Hrobár“ nevzal 10. apríla do väzby sudca Špecializovaného trestného súdu, pričom prokurátor vtedy podal voči verdiktu sťažnosť. Lehela H. zadržali príslušníci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) 9. apríla po jeho prepustení z väzby v Leopoldove. Podľa polície totiž čelí obvineniam pre zločin založenia, zosnovania a podpory zločineckej skupiny a z viacerých trestných činov úkladnej vraždy a vraždy.„Senát Najvyššieho súdu SR zrušil napadnuté uznesenie sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu a sám rozhodol tak, že obvineného zobral do väzby. Dôvodom je obava, že by obvinený mohol ujsť alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu, ako aj z dôvodu, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti,“ uvádza sa v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytla hovorkyňa Najvyššieho súdu SR Alexandra Važanová. Ako dodala, Senát Najvyššieho súdu SR väzbu dohľadom probačného a mediačného úradníka nenahradil.Lehel H. k svojej prezývke prišiel tak, že na pozemku v areáli bývalého družstva v Čótfe zakopával obete gangu sátorovcov. V procese so skupinou vedenou Zsoltom Nagyom prezývaným „Čonty“ vystupoval ako svedok. V septembri 2018 napríklad na Špecializovanom trestnom súde vypovedal, ako pomáhal obžalovaným Františkovi Zakálovi a Kristiánovi Kadárovi usmrtiť zakladateľa skupiny Lajosa Sátora. Lehel H. vypovedal, že v decembri 2010 Sátora zastrelil na farme v Čótfe on, hoci bolo dohodnuté, že to urobí Kadár. Nahé telo Sátora potom uložili do jamy, ktorú vyhĺbil Lehel H. s pomocou bagra. Neskôr z obáv, že by polícia mohla pozostatky Sátora nájsť, telo vykopali a opakovane premiestnili inde. Doteraz sa nenašlo.Lehel H. tiež popísal vraždu Andora Reisza, ktorého v novembri 2006 zastrelil Sátor v areáli farmy. Telo potom vytiahli na trojnožku používanú pri zabíjačkách a rozporciovali. Obžalovaný Kadár podľa svedka zavraždenému odrezal pohlavný úd, pretože mal pomer s jeho ženou.Hrobár povedal, že mäkké časti tela pomleli a vysypali do Malého Dunaja. Veľké kosti a iné časti chceli najprv spáliť, ale neskôr zakopali na poli za areálom farmy. Lehel H. priznal, že s Andorom Reiszom boli kamaráti od detstva. Keď mu Sátor a Kadár prišli oznámiť, čo chcú s Andorom urobiť, myslel si, že ho len skúšajú, či mu to prezradí. Hrobár to podľa svojej výpovede kamarátovi nepovedal, lebo mal obavy o životy svojich siedmich detí.