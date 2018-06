Šéfovia diplomacie Ruska a USA by sa mali stretnúť do dvoch týždňov

Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 28. júna (TASR) - Ministri zahraničných vecí Ruska a USA Sergej Lavrov a Mike Pompeo by sa mali stretnúť v priebehu dvoch týždňov v rámci prípravy summitu šéfa Kremľa Vladimira Putina a šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa. Oznámil to vo štvrtok námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov.Podľa agentúry AP Riabkov uviedol, že Moskva už predložila návrh týkajúci sa podrobností stretnutia medzi Lavrovom a Pompeom a čaká na odpoveď z Washingtonu.Putinov poradca pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov v stredu informoval, že Rusko a Spojené štáty dospeli k dohode o uskutočnení stretnutia Putina a Trumpa.Podľa Ušakova sa Putin stretne s Trumpom v tretej krajine, ktorú však zatiaľ nešpecifikoval. Termín, miesto a iné podrobnosti oznámia Kremeľ a Biely dom naraz vo štvrtok, dodal poradca s tým, že summit budepre normalizáciu rusko-amerických vzťahov aOdmietol sa pritom vyjadriť k otázke, čo konkrétne Rusko od stretnutia prezidentov očakáva.Pompeo počas uplynulého víkendu v televíznom rozhovore uviedol, že Trump sa pravdepodobne stretne s Putinom. Príslušní činitelia citovaní viacerými médiami spomínali v tejto súvislosti Viedeň, zatiaľ čo v iných správach sa uvádzali ako možné miesto summitu Helsinki.Podľa rakúskej tlače už do Viedne pricestovali tímy zo Spojených štátov i Ruska, ktoré pripravujú summit na 15. júla. Trump má na 11. a 12. júla naplánovanú účasť na summite NATO v Bruseli, 13. júla bude na svojej prvej oficiálnej návšteve Británie, kde sa stretne i s kráľovnou Alžbetou II.