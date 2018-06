Začala sa rekonštrukcia skleníka na Trenčianskom hrade

Trenčiansky hrad bude mať nové administratívne priestory. Vzniknú rekonštrukciou súčasnej presklenej budovy zo 70. rokov minulého storočia, ktorú väčšina Trenčanov pozná pod označením skleník. Nové reprezentatívne uvítacie priestory pri vstupe na hrad by mali byť realitou do konca roka. Foto: TASR Radovan Stoklasa Foto: TASR Radovan Stoklasa

Trenčín 28. júna (TASR) – Trenčiansky hrad bude mať nové administratívne priestory. Vzniknú rekonštrukciou súčasnej presklenej budovy zo 70. rokov minulého storočia, ktorú väčšina Trenčanov pozná pod označením skleník. Nové reprezentatívne uvítacie priestory pri vstupe na hrad by mali byť realitou do konca roka.Podľa predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslava Bašku stavuž nezodpovedá požiadavkám uvítacích priestorov druhej najnavštevovanejšej kultúrno-historickej pamiatky v kraji, sociálne zázemie sa navyše nachádza v ťažko prístupných priestoroch suterénu. TSK ako zriaďovateľ Trenčianskeho múzea, ktoré má hrad v správe, sa rozhodol pristúpiť k rekonštrukcii budovy.priblížil Baška.Zrekonštruované priestory prinesú viacero noviniek. Ťažko dostupné sociálne zariadenia pre návštevníkov sa zo suterénu presunú na prízemie. Na prízemí bude informačné centrum, novinkou bude kaviarnička a predajňa suvenírov. Nové dispozičné riešenie budovy bude podľa slov riaditeľa Trenčianskeho múzea Petra Martiniska ideovo rozdelené na tri časti. Do nových priestorov sa presunie aj súčasná pokladnica z dolnej časti hradu. Rekonštrukčné práce odštartovali v stredu (27.6.), zhotoviteľom je spoločnosť Metrostav.doplnil Martinisko.