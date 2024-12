Šéfovia diplomacií troch európskych krajín ostro odsúdili použitie sily voči demonštrantom v Gruzínsku

7.12.2024 (SITA.sk) - Ministri zahraničia Nemecka, Francúzska a Poľska v sobotu ostro odsúdili neprimerané použitie sily voči demonštrantom v Gruzínsku, ako aj zameriavanie sa na tamojšiu opozíciu a zástupcov médií. Šéfovia diplomacií troch európskych krajín v spoločnom vyhlásení vyzvali na okamžité prepustenie členov opozície a dodržiavanie základných práv "vrátane slobody pokojného zhromažďovania sa a slobody prejavu".Sporné víťazstvo strany Gruzínsky sen vo voľbách z 26. októbra, ktoré boli všeobecne považované za referendum o ambíciách krajiny vstúpiť do Európskej únie (EÚ) , vyvolalo masívne demonštrácie Opozícia a prezidentka Salome Zurabišviliová uviedli, že hlasovanie bolo zmanipulované pod vplyvom Ruska, ktoré sa snaží udržať Gruzínsko vo svojej sfére vplyvu. Olej do ohňa priliala vláda nedávnym rozhodnutím prerušiť rokovania o vstupe do EÚ.Polícia voči demonštrantom však zintenzívňuje kroky. Už použila na rozohnanie zhromaždení vodné delá a slzotvorný plyn a zbila desiatky demonštrantov, ktorí hádzali na policajtov pyrotechniku a stavali barikády na centrálnom bulvári gruzínskeho hlavného mesta Tbilisi. Od začiatku stretov boli zadržané stovky ľudí a viac ako 100 osôb bolo ošetrených so zraneniami. Len v piatok podľa gruzínskych úradov zadržali 50 demonštrantov.