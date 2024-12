Macron, Trump a Zelenskyj sa stretli v Paríži na rokovaniach. Hovorili aj o ukončení vojny na Ukrajine

7.12.2024 (SITA.sk) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa v sobotu stretol s novozvoleným americkým prezidentom Donaldom Trumpom aj ukrajinskou hlavou štátu Volodymyrom Zelenským . Hoci sa mal s politikmi stretnúť samostatne, rokovania v Elyzejskom paláci boli potom do istej miery aj spoločné.Trump aj Zelenskyj pricestovali do Paríža pri príležitosti znovuotvorenia ikonickej katedrály Notre-Dame po ničivom požiari z roku 2019.Staronový americký prezident pri príchode do Elyzejského paláca povedal, že s Macronom budú diskutovať o "svete, ktorý sa tak trocha zbláznil". Trump strávil v paláci zhruba 90 minút, pričom sa najprv stretol len s Macronom.Zelenskyj sa k nim pridal na približne 35 minút. Na záver stretnutia vyšli všetci traja von a spoločne sa vyfotili. Ako píše agentúra AP, Trump zamával fotografom, potriasol si so Zelenským ruku, prehodil s ním pár slov a odišiel. Trojstranné stretnutie navrhol podľa Elyzejského paláca Macron a zorganizovali ho krátko pred Trumpovým príchodom.Trump sa zaviazal rýchlo ukončiť vojnu na Ukrajine , ale neuviedol ako, čo v Kyjeve vyvoláva obavy, aké podmienky môžu byť stanovené pre prípadné budúce rokovania.